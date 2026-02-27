logo
Ataman napravio haos u Evroligi pred dolazak u Beograd: Bacao tablu, prijetio sudijama, pa izbačen sa meča

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ergin Ataman pravio je haos u Evroligi i bio bijesan zbog igre i poraza Panatinaikosa od Pariza.

Ergin Ataman pobjesnio na sudije Izvor: Printscreen/X/Eurohoops

Ergin Ataman pravio je haos u Evroligi pred dolazak u Beograd. Trener Panatinaikosa bio je prvo bijesan na svoje igrače, pa onda i na sudije. Sve to događalo se na meču sa Parizom koji je njegov tim izgubio u Atini (104:99). Bolan poraz pred svojom publikom i to od tima koji je bez šanse za plej-of.

Prvo je turski stručnjak bio bijesan zbog loše igre svojih izabranika. Kamere su ga uhvatile u naletu bijesa kako je uzeo tablu i bacio je o parket. Tražio je način da nekako "probudi" ekipu iz letargije, ali mu to nikako nije polazilo za rukom. Kada nema Kendrika Nana u timu problemi su baš vidljivi.

Grčki tim je nekako uspio da se vrati u meč i u samoj završnici je pri rezultatu 101:99 za Pariz imao i priliku za preokret. Najdžel Hejs-Dejvis je šutirao za tri, promašio je i tvrdio je da je fauliran, odnosno da je udaren po laktu dok se dizao na šut. To je signalizirao i Ataman, samo što je u jednom momentu potpuno izgubio živce.

Ušao je na teren, krenuo da prijeti sudijama, da viče, isključen je sa meča, a Pariz je stavio tačku i pobijedio. Sve to dešavalo se pred njegov dolazak u Beograd pošto će kao selektor predvoditi Tursku protiv Srbije u Pioniru (19 časova).

Zbog ovoga je pobjesnio i Janakopulos

I kontrovezni vlasnik kluba Dimitris Janakopulos oglasio se poslije poraza Panatinaikosa. I on je bio ljut zbog toga što sudije nisu dosudile faul na posljednjem šutu Hejsa-Dejvisa.

"Jeste Pariz bio bolji od nas 39 minuta, ali ovo je faul koji je morao da bude dosuđen i koji su sudije morale da vide. Imalo bi uticaj na konačan rezultat", poručio je Janakopulos uz određene psovke i poruke upućene šefu sudija Evrolige Erozuelu.

