logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Atamanu pozlilo poslije poraza Panatinaikosa: Nije došao ni na konferenciju za medije

Atamanu pozlilo poslije poraza Panatinaikosa: Nije došao ni na konferenciju za medije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Ergin Ataman se nije pojavio na konferenciji za medije poslije poraza od Fenerbahčea jer mu je pozlilo.

Atamanu pozlilo poslije poraza Panatinaikosa Izvor: EPA/PETE ANDREOU

Panatinaikos je izgubio od Fenerbahčea u triler završnici meča Evrolige (85:83). Vejd Boldvin je dao koš za pobjedu uz zvuk sirene i posle toga je nastao haos na terenu. A, posle svega toga Ergina Atamana nije bilo na konferenciji za medije.

Pojačalo je to dodatno spekulacije o nezadovoljstvu koje postoji u ekipi i "podgrejalo" priča o potencijalnom otkazu, ali su se iz grčkog kluba brzo oglasili povodom svega toga.

Panatinaikos je objasnio da je Atamanu pozlilo poslije meča, da mu je skočio pritisak i da su mu ljekari odmah ukazali prvu pomoć. To je prema njihovom objašnjenju bio razlog što nije došao na konferenciju.

Prije svega toga je na terenu nastao potpuni haos, Matijas Lesor je nasrnuo na Boldvina, malo je falilo da izbije tuča na terenu.

Tagovi

Ergin Ataman KK Panatinaikos Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC