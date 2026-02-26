Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o reprezentaciji Turske pred dvomeč u drugom kvalifikacionom prozoru

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o predstojećoj utakmici srpskog nacionalnog tima. "Orlovi" se u kvalifikacionim FIBA prozorima bore za plasman na Svjetsko prvenstvo, a rival u petak i ponovo u ponedjeljak biće im tim Ergina Atamana, reprezentacije Turske.

"Nisam fan turske košarke, moj odnos sa Atamanom je specifičan. On radi posao, dobar je trener, radi punom snagom, emocijom, što niko ne može da mu zabrani, ali ni nama niko ne može da zabrani. Prema tome, trebalo bi da dobijemo jednu utakmicu. Ako dobijemo jednu, i to u Beogradu, možemo to da gledamo mentalno - postoji prostor da ih dobijemo i u Turskoj, neki put vas neki poraz i uplaši", započeo je Nebojša Čović u razgovoru na RTS-u.

Vidi opis "Moj odnos sa Atamanom je specifičan": Nebojša Čović otkrio zašto nije ljubitelj turske košarke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

I selektor reprezentacije Dušan Alimpijević govorio o reprezentaciji Turske i tom prilikom otkrio da tamošnji klubovi čak i nisu pitani za saglasnost, već du trojica igrača Bešiktaša jednostavno prihvatila poziv nacionalnog tima. U Srbiji je situacija drugačija, KSS redovno pregovara sa klubovima u domovini, iako dosad nije bilo problema sa Partizanom, Crvenom zvezdom, FMP, Megom i Spartakom, obaveza od strane Saveza postoji.

"Svi naši klubovi su dali igrače koji su traženi, i FMP i Mega i Spartak, nismo imali probleme. Nadam se da će saradnja biti nastavljena. Jako je važno da dođemo do što većeg broja domaćih igrača u našim klubovima, lijepo je to što oni igraju Evroligu, ali..."

Zbog toga se Nebojša Čović osvrnuo na problem u mečevima "vječitih". "Kad pogledate timove, recimo u jednom trenutku na terenu u meču Partizan - Fenerbahče nije bio nijedan Srbin, nijedan Turčin. Nešto slična situacija je bila i u meču Crvena zvezda - Efes. Klubovi imaju politike i strategije, ali mi moramo da mislimo o domaćim igračima. Srpskih igrača nema mnogo kao nekad", zaključio je.