logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izvučeni parovi polufinala Kupa Srbije

Izvučeni parovi polufinala Kupa Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Poznati su parovi polufinala Kupa Srbije u fudbalu za sezonu 2025/26.

parovi polufinala kupa srbije Izvor: TV Arena sport/screenshot

U prostorijama Fudbalskog saveza Srbije (FSS) u Staroj Pazovi danas je održan žrijeb polufinala Kupa Srbije. Na žrijebu nije bilo povlašćenih i nepovlašćenih, pa su određeni sljedeći parovi: Grafičar - Vojvodina, odnosno Jedinstvo Ub - Crvena zvezda.

Utakmice polufinala igraju se 29. aprila, dok je veliko finale zakazano za 13. maj.

Za sada još nema informacija gdje će se igrati finala Kupa Srbije, a kao što je poznato trofej brani Crvena zvezda, koja je i lane osvojila "duplu krunu". Takođe, Crvena zvezda ima i pet uzastopnih pehara u ovom takmičenju, ukupno osam, jedan više od Partizana.

Osvajači Kupa Srbije

  • 2006/07 - Crvena zvezda
  • 2007/08 - Partizan
  • 2008/09 - Partizan
  • 2009/10 - Crvena zvezda
  • 2010/11 - Partizan
  • 2011/12 - Crvena zvezda
  • 2012/13 - Jagodina
  • 2013/14 - Vojvodina
  • 2014/15 - Čukarički
  • 2015/16 - Partizan
  • 2016/17 - Partizan
  • 2017/18 - Partizan
  • 2018/19 - Partizan
  • 2019/20 - Vojvodina
  • 2020/21 - Crvena zvezda
  • 2021/22 - Crvena zvezda
  • 2022/23 - Crvena zvezda
  • 2023/24 - Crvena zvezda
  • 2024/25 - Crvena zvezda

Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

