Izvučeni parovi polufinala Kupa Srbije

Poznati su parovi polufinala Kupa Srbije u fudbalu za sezonu 2025/26.

U prostorijama Fudbalskog saveza Srbije (FSS) u Staroj Pazovi danas je održan žrijeb polufinala Kupa Srbije. Na žrijebu nije bilo povlašćenih i nepovlašćenih, pa su određeni sljedeći parovi: Grafičar - Vojvodina, odnosno Jedinstvo Ub - Crvena zvezda.

Utakmice polufinala igraju se 29. aprila, dok je veliko finale zakazano za 13. maj.

Za sada još nema informacija gdje će se igrati finala Kupa Srbije, a kao što je poznato trofej brani Crvena zvezda, koja je i lane osvojila "duplu krunu". Takođe, Crvena zvezda ima i pet uzastopnih pehara u ovom takmičenju, ukupno osam, jedan više od Partizana.

Osvajači Kupa Srbije

2006/07 - Crvena zvezda

2007/08 - Partizan

2008/09 - Partizan

2009/10 - Crvena zvezda

2010/11 - Partizan

2011/12 - Crvena zvezda

2012/13 - Jagodina

2013/14 - Vojvodina

2014/15 - Čukarički

2015/16 - Partizan

2016/17 - Partizan

2017/18 - Partizan

2018/19 - Partizan

2019/20 - Vojvodina

2020/21 - Crvena zvezda

2021/22 - Crvena zvezda

2022/23 - Crvena zvezda

2023/24 - Crvena zvezda

2024/25 - Crvena zvezda

