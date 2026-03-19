Poznati su parovi polufinala Kupa Srbije u fudbalu za sezonu 2025/26.
U prostorijama Fudbalskog saveza Srbije (FSS) u Staroj Pazovi danas je održan žrijeb polufinala Kupa Srbije. Na žrijebu nije bilo povlašćenih i nepovlašćenih, pa su određeni sljedeći parovi: Grafičar - Vojvodina, odnosno Jedinstvo Ub - Crvena zvezda.
Utakmice polufinala igraju se 29. aprila, dok je veliko finale zakazano za 13. maj.
Izvučeni parovi polufinala Kupa Srbije
Za sada još nema informacija gdje će se igrati finala Kupa Srbije, a kao što je poznato trofej brani Crvena zvezda, koja je i lane osvojila "duplu krunu". Takođe, Crvena zvezda ima i pet uzastopnih pehara u ovom takmičenju, ukupno osam, jedan više od Partizana.
Osvajači Kupa Srbije
- 2006/07 - Crvena zvezda
- 2007/08 - Partizan
- 2008/09 - Partizan
- 2009/10 - Crvena zvezda
- 2010/11 - Partizan
- 2011/12 - Crvena zvezda
- 2012/13 - Jagodina
- 2013/14 - Vojvodina
- 2014/15 - Čukarički
- 2015/16 - Partizan
- 2016/17 - Partizan
- 2017/18 - Partizan
- 2018/19 - Partizan
- 2019/20 - Vojvodina
- 2020/21 - Crvena zvezda
- 2021/22 - Crvena zvezda
- 2022/23 - Crvena zvezda
- 2023/24 - Crvena zvezda
- 2024/25 - Crvena zvezda
