logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Panatinaikos donio odluku o Atamanu: Grčka brujala o otkazu, Janakopulos dao ultimatum

Panatinaikos donio odluku o Atamanu: Grčka brujala o otkazu, Janakopulos dao ultimatum

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dimitris Janakopulos će ostaviti Ergina Atamana na mjestu trenera Panatinaikosa, ali će Turčin morati odmah da donese bolje rezultate.

Ergin Ataman ostaje trener Panatinaikosa Izvor: MN PRESS

Daleko je Panatinaikos od igara koje su bile očekivane ove sezone, ali kako javlja dobro obaviješteni grčki "SDNA", nema ništa od otkaza za Ergina Atamana. U tekstu na ovom portalu je navedeno da kontroverzni vlasnik atinskih "zelenih" Dimitris Janakopulos ima neograničeno povjerenje u trenera koji mu je donio titulu Evrolige.

Poraz od Kolososa u grčkom prvenstvu je donio nove glasine da će uskoro biti raskinut ugovor sa Atamanom i da će novi trener preuzeti Panatinaikos, ali sada Grci pišu i govore da nema nikakve opasnosti po Atamana. 

Navodno su u klubu ubijeđeni da će povratak Matijasa Lesora na teren uz dolazak Najdžela Hejsa Dejvisa iz NBA lige biti dovoljan da trgne ekipu i da do kraja sezone Panatinaikos napadne titule.

Ipak, Dimitris Janakopulos nema više toliko strpljenja i navodno je rekao da želi da vidi bolje rezutlate odmah. To odmah je na kupu koji je sada na programu, pa bi Ataman u slučaju neuspjeha u borbi za prvi trofej sezone ipak mogao da bude u ozbiljnom problemu. U ovom trenutku je, ipak - siguran. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ergin Ataman Dimitris Janakopulos KK Panatinaikos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC