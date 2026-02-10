logo
Preminula majka Ergina Atamana

Preminula majka Ergina Atamana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Trener Panatinaikosa otišao je Tursku gdje će prisustvovati sahrani majke.

erginu atamanu preminula majka Izvor: MN PRESS

Nova tragedija pogodila je trenera Panatinaikosa Ergina Atamana. Njemu je krajem 2024. preminuo otac, a sada je ostao i bez drugog rodtelja. Turski trener je otišao u domovinu gdje će prisustvovati sahrani majke.

Iskusni stručnjak se potresnim riječima oprostio od majke uz zajedničku fotografiju. "Izgubio sam svoju voljenu majku. Uvijek je bila uz mene, sa oduševljenjem je gledala sve moje utakmice i nakon što bi se završile, bila je prva koja mi je poslala poruku. Učestvovala je u svim radostima, tugama i emocijama, bila najveća podrška", napisao je Ataman.

Sahrana je u srijedu, a i dalje nije poznato da li će Ataman voditi Panatinaikos na utakmici protiv Fenerbahčea koji je na programu u petak.

Ataman će u nastavku sezone moći da računa na najboljeg igrača i MVP-ja Evrolige Kendrika Nana koji je počeo da trenira punom parom. Očekuje se da zaigra protiv Fenerbahčea, kao i u Kupu Grčke. Panatinaikos igra promjenljivo u posljednje vrijeme i trenutno se nalazi na 8. poziciji u Evroligi, dok je u prvenstvu na drugoj poziciji sa dvije pobede manje od Olimpijakosa.

Ergin Ataman na utakmici Partizan - Panatinaikos
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Ergin Ataman Evroliga

