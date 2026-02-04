"Ovo je moj odgovor gazdi": Ataman se usudio što niko drugi u Evropi ne smije

Ergin Ataman poslije pobjede u Evroligi objasnio gazdi kluba Dimitrisu Janakopulosu zašto neće podnijeti ostavku iako je to ovaj tražio od njega.

Bilo je mnogo tenzija prethodnih dana u Panatinaikosu i u jednom trenutku djelovalo je da će da se završi ostavkom trenera Ergina Atamana, međutim s razlogom je upravo njega doveo gazda kluba Dimitris Janakopulos. Ataman je mudro ćutao dok je Janakopulos "udarao po svima", kao da je znao da će već u narednoj utakmici protiv Real Madrida ostvariti veliku pobjedu koja može da sve okrene kod njega.

Na kraju je Panatinaikos savladao Real Madrid u drami (82:81), a Ataman je izašao na konferenciju za medije više nego srećan, spreman na ono što niko drugi u Evropi ne bi smio ni da se usudi - da odgovori gazdi Panatinaikosa i objasni mu zašto se neće predati.

"Tokom posljednja dva dana zvali su me novinari iz Turske i neki iz Grčke da me pitaju zašto nisam reagovao na objavu gospodina Janakopulosa na Instagramu.Jednostavno je. On je kao i ja...", rekao je Ergin Ataman.

"Napada, kao što i ja napadam svoje igrače na konferencijama za medije. Nije napao mene, napao je sve i to je normalno. On je vlasnik. Ima strpljenja, želi da pobjeđuje, trudi se, ulaže novac i ima to pravo. Svako ima svoj stil. Mnogo puta sam agresivan prema svojim igračima, sada je on bio takav prema svima nama. Na taj način pronalazim motivaciju. Naši igrači su se malo zbunili jer su mladi. Juče smo imali sastanak i rekao sam im da svi traže nešto dodatno, ali to nije potrebno. Fokusirajte se na sljedeću utakmicu. Kada smo osvojili evropsku titulu, niko to nije očekivao. Išli smo korak po korak. Moramo da se borimo u svakoj utakmici", naglasio je Turčin.

Po svemu sudeći Ataman očekuje da pobjeda nad Real Madridom bude prekretnica sezone, kao i da od ovog trenutka sve krene na bolje, pa da PAO ponovo bude jedan od favorita za osvajanje Evrolige.

"Imam veliko poštovanje prema gospodinu Janakopulosu, nisam mu odgovorio i želim da mu se zahvalim jer nam je dao dodatnu motivaciju, posebno meni. Neki novinari nastavljaju da nas napadaju. Znam razlog, ali ne želim da ga objašnjavam. Međutim, znam razlog veoma dobro", rekao je Ataman i zaključio:

"Mi smo samo ljudi. Nisam se osjećao dobro poslije te objave, tako da ubuduće neću biti agresivan prema njima u medijima".

