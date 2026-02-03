logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Loše se osjećam, zaslužili smo pobjedu": Penjaroji teško pao poraz Partizana uz zvuk sirene

"Loše se osjećam, zaslužili smo pobjedu": Penjaroji teško pao poraz Partizana uz zvuk sirene

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Đoan Penjaroja odgovarao je na pitanja novinara u Izraelu poslije poraza Partizana od Makabija i koša uz zvuk sirene.

Đoan Penjaroja poslije porzaa Partizana od Makabija Izvor: Printscreen/YouTube/Maccabi Tel Aviv

Partizan je propustio priliku da dođe do pobjede u Izraelu. Izgubio je od Makabija u Tel Avivu košem uz zvuk sirene (95:93). Bolan poraz crno-bijelih koji je teško pao svima, pa i treneru Đoanu Penjaroji, što se vidjelo na konferenciji za medije.

"Čestitam Makabiju, ali čestitam i mojim igračima na prikazanom. Moj tim je zaslužio više u ovom meču. Na kraju, to je košarka. U posljednjem minutu je Makabi dao važne poene, mi smo ih promašili i to je napravilo razliku. Loše smo počeli meč, posebno defanzivno dali su 34 poena za 11-12 minuta. Unaprijedili smo odbranu, lopta se bolje kretala u napadu i na kraju je bila ta situacija 50/50 u posljednjim sekundama. Imali smo tri poena prednosti, oni su onda dali neke bitne šuteve, mi nismo. Zvuči jednostavno, ali je tako", počeo je Penjaroja.

Pitali su španskog stručnjaka i za ceremoniju prije početka meča kada se Makabi zahvalio Partizanu, a novinar je konstatovao "da bez pomoći Partizana Makabi ne bi bio u Evroligi sada vjerovatno".

"Znam, ali sam ovdje došao prije oko mjesec dana. Znam kakva je situacija, lijepa je bila ceremonija, poštujem sve to. Ne znam šta bih više rekao."

"Loše se osjećam, napravili smo dosta grešaka"

Izvor: Printscreen/YouTube/Maccabi Tel Aviv

Na direktno pitanje novinarke o tome da li su navijači i atmosfera na tribinama imali uticaj na dešavanja na terenu dao je iskren odgovor.

"Napravili smo dosta grešaka, ali je ekipa igrala veoma dobro, mnogo je napredovala u odnosu na prošli meč protiv Makabija prije nekih 40 dana. Moj osjećaj u ovom momentu je loš. Zaslužili smo da dobijemo meč. Mali detalji, naše velike greške, sve je uticalo na ishod", zaključio je Penjaroja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đoan Penjaroja KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC