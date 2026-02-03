"Loše se osjećam, zaslužili smo pobjedu": Penjaroji teško pao poraz Partizana uz zvuk sirene

Đoan Penjaroja odgovarao je na pitanja novinara u Izraelu poslije poraza Partizana od Makabija i koša uz zvuk sirene.

Izvor: Printscreen/YouTube/Maccabi Tel Aviv

Partizan je propustio priliku da dođe do pobjede u Izraelu. Izgubio je od Makabija u Tel Avivu košem uz zvuk sirene (95:93). Bolan poraz crno-bijelih koji je teško pao svima, pa i treneru Đoanu Penjaroji, što se vidjelo na konferenciji za medije.

"Čestitam Makabiju, ali čestitam i mojim igračima na prikazanom. Moj tim je zaslužio više u ovom meču. Na kraju, to je košarka. U posljednjem minutu je Makabi dao važne poene, mi smo ih promašili i to je napravilo razliku. Loše smo počeli meč, posebno defanzivno dali su 34 poena za 11-12 minuta. Unaprijedili smo odbranu, lopta se bolje kretala u napadu i na kraju je bila ta situacija 50/50 u posljednjim sekundama. Imali smo tri poena prednosti, oni su onda dali neke bitne šuteve, mi nismo. Zvuči jednostavno, ali je tako", počeo je Penjaroja.

Pitali su španskog stručnjaka i za ceremoniju prije početka meča kada se Makabi zahvalio Partizanu, a novinar je konstatovao "da bez pomoći Partizana Makabi ne bi bio u Evroligi sada vjerovatno".

"Znam, ali sam ovdje došao prije oko mjesec dana. Znam kakva je situacija, lijepa je bila ceremonija, poštujem sve to. Ne znam šta bih više rekao."

"Loše se osjećam, napravili smo dosta grešaka"

Izvor: Printscreen/YouTube/Maccabi Tel Aviv

Na direktno pitanje novinarke o tome da li su navijači i atmosfera na tribinama imali uticaj na dešavanja na terenu dao je iskren odgovor.

"Napravili smo dosta grešaka, ali je ekipa igrala veoma dobro, mnogo je napredovala u odnosu na prošli meč protiv Makabija prije nekih 40 dana. Moj osjećaj u ovom momentu je loš. Zaslužili smo da dobijemo meč. Mali detalji, naše velike greške, sve je uticalo na ishod", zaključio je Penjaroja.