Makabi - Partizan, uživo: Osetkovski i Lundberg raspucani, crno-bijeli vode u Izraelu

Partizan gostuje Makabiju i pokušaće da dođe do pobjede na jednom od najtežih gostovanja u Evroligi. Svjesni su svi težine zadatka u Tel Avivu.

"Makabi igra dosta dobro, posebno kod kuće u posljednjih nekoliko godina. Mislim da su dobili svaki meč u Tel Avivu. Igraju sa dosta energije, samopouzdanja. Moramo da igramo solidan meč u svim momentima, da se takmičimo svih 40 minuta. Imaju u napadu momente kada dolaze do lakih poena, imaju talentovane igrače, moramo da kontrolišemo te momente sa i da ne dozvolimo da napravimo serije", rekao je trener Đoan Penjaroja u najavi meča.

