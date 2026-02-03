Makabi - Partizan, uživo: Osetkovski i Lundberg raspucani, crno-bijeli vode u Izraelu

Partizan gostuje Makabiju u Tel Avivu i pokušaće da dođe do pobede na jednom od najtežih gostovanja u Evroligi.
Partizan gostuje Makabiju i pokušaće da dođe do pobjede na jednom od najtežih gostovanja u Evroligi. Svjesni su svi težine zadatka u Tel Avivu.
"Makabi igra dosta dobro, posebno kod kuće u posljednjih nekoliko godina. Mislim da su dobili svaki meč u Tel Avivu. Igraju sa dosta energije, samopouzdanja. Moramo da igramo solidan meč u svim momentima, da se takmičimo svih 40 minuta. Imaju u napadu momente kada dolaze do lakih poena, imaju talentovane igrače, moramo da kontrolišemo te momente sa i da ne dozvolimo da napravimo serije", rekao je trener Đoan Penjaroja u najavi meča.
Strelci na poluvremenu - Osetkovski i Lundberg
Završeno je prvo poluvrijeme i kada je lista strelaca u pitanju u prvom planu su Osetkovski i Lundberg.
Makabi: Lundberg 12 (3sk, 3as), Hord 2, Klark 8, Santos 3, Lavi, Sorkin 6, Briset 4, Rejmen, Gold, Dautin junior 2, Lif 4, Blat 3
Partizan: Osetkovski 14 (4/4 za tri, 5sk), Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski, Braun 8 (2/4 za tri), Radanov, Pejn 5 (3as), Bonga 8, Lakić, Džekiri 2, Fernando 7, Kalates 4
Poluvrijeme, Partizan vodi
Završeno je prvo poluvrijeme, Partizan vodi - 50:48. Lundberg je poentirao u posljednjem napadu domaćeg tima.
19' - Pejn sa penala
Pejn je išao na prodor, fauliran je, pa je pogodio oba penala, Partizan vodi - 48:44.
18' - Braun za izjednačenje
Braun pogađa trojku preko ruke za izjednačenje - 42:42.
17' - Pejn promašio zicer
Pejn je promašio zicer, poslije čega je Klark izveo jedan veoma lijep potez, prošao pored nekoliko igrača Partizana i lako pogodio na obruču - 42:39 za Makabi.
16' - Fernando polovičan
Bruno Fernando je bio polovičan sa penala, na redu je tajm-aut, Partizan vodi - 39:38.
15' - Osetkovski kao u transu
Osetkovski daje svoju četvrtu trojku iz četvrtog pokušaja, Partizan vodi - 38:36. Dilan je dao 14 od 38 poena crno-bijelih.
14' - Trojka Pejna, Partizan vodi
Kakva serija Partizana, Pejn daje trojku, Paritzan vodi u Izraelu - 35:34.
13' - Partizan odgovara serijom
Partizan odgovara serijom 8:0, Osetkovski je dao trojku, Džekiri je pogodio, pa je Braun dao trojku, tajm-aut za domaći tim - 34:32 za Makabi.
12' - Makabi na dvocifrenom plusu
Trojka Blata, Makabi stiče prvu dvocifrenu prednost na utakmici - 34:24.
11' - Serija grešaka Partizana
Partizan je ušao u seriju grešaka, što Makabi koristi da uveća vođstvo - 31:22.
10' - Kraj prve četvrtine
Završena je prva četvrtina, Makabi vodi - 27:22.
8' - Bonga se snalazi
Bonga se odlično snalazi i smanjuje minus protiv Makabija - 22:20.
7' - Prvi koš Brauna
Prvi poeni Sterlinga Brauna na meču, Makabi ima minimalnu prednost - 18:16.Izvor: MN PRESS
6' - Ponovo Lundberg
Lundberg poentira poslije prodora, Fernando je siguran pod košem na drugoj strani - 18:14 za Makabi.
5' - Osetkovski i Bruno
Poslije tajm-auta Osetkovski daje trojku, pa Fernando poentira pod košem - 14:12
4' - Lundberg se raspucao
Lundberg daje svoju drugu trojku na meču, Makabi pravi seriju 14:2 i vodi - 14:7.
3' - Bonga zakucava
Sorkin pogađa u reketu, posle čega Bonga zakucava, a Klark pogom poentira pod faulom i daje dodatno bacanje - 11:7 za Makabi.
2' - Lundberg odgovara
Odgovara Makabi sa dve trojke, prvu je dao Klark, drugu Lundberg, Makabi je poveo - 6:5.
1' - Osetkovski u seriji
Osetkovski pogađa za tri, sve poene na meču je on dao u prvom minutu - 5:0.
1' - Osetkovski pogađa
Prve poene na meču daje Osetkovski - 2:0 za Partizan.
Petorka Partizana
Partizan počinje meč u petorci: Pejn, Braun, Bonga, Osetkovski, Fernando
"Hvala, Beograde"
Igrači Makabija nose posebne majice na kojima na srpskom piše "Hvala, Beograde"
Sastav Partizana
Partizan igra u sljedećem sastavu: Osetkovski, Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski, Braun, Radanov, Pejn, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates
igrači su u dvorani
Igrači Partizana su stigli u dvoranu u Tel Avivu.
Penjaroja je oprezan
Đoan Penjaroja je u najavi meča pohvalio narednog rivala.
Dobro došli!
Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.