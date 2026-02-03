logo
Cijeli tim Makabija podigao transparent na srpskom jeziku: Makabi dočekao Partizan sa poklonima i zahvalnošću

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Utakmica Makabi - Partizan počela je izrazom velike zahvalnosti za to što je Srbija bila domaćin "Ponosu Izraela" u vrijeme rata Izraela i Hamasa.

Igrači Makabija sa transparentom Hvala Beograde Izvor: TV Arena sport/screenshot

Košarkaši Makabija izašli su na meč protiv Partizana u majicama sa natpisom "Hvala Beograde", kao i sa velikim transparentom sa tom porukom, ispisanom na srpskom jeziku. Na taj način izrazili su zahvalnost za gostoprimstvo koje su dobili u glavnom gradu Srbije u toku rata Izraela i Hamasa od oktobra 2023. do jeseni 2025.

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović razmenio je poklone u to ime sa predsjednikom Makabija Šimonom Mizrahijem, pogledajte:

"Ponos Izraela" vratio se u svoju dvoranu Menora Mitvačim arena početkom decembra, u utakmici protiv ASVEL-a. Pogledajte kako izgleda Makabija dvorana poslije dvije godine u kojoj u njoj nije bilo Evrolige.

Tagovi

Makabi Tel Aviv KK Partizan košarka Evroliga

