logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dubai srušio Olimpijakos u Evroligi: Avramović blistao, Kabengele stavio tačku u produžetku

Dubai srušio Olimpijakos u Evroligi: Avramović blistao, Kabengele stavio tačku u produžetku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Aleksa Avramović odigrao je odličan meč u pobjedi Dubaija, a sve je riješeno poslije dramatične završnice i produžetka protiv Olimpijakosa.

avramovic blistao u pobjedi dubaija protiv olimpijakosa Izvor: Federico Pestellini / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dubai je iznenadio Olimpijakos i pobijedio poslije produžetka u Evroligi - 108:98. Nevjerovatna utakmica viđena je u Dubaiju i tamo je domaći tim uspio da slavi poslije drame, uz sjajnu igru srpskog plejmejkera Alekse Avramovića (17, 4 as, 4 uk.l, 3sk).

Dubai je mogao sve da riješi i prije dodatnih pet minuta. Pogledala ih je sreća kada su Tajler Dorsi i Evan Furnije promašili šuteve za pobjedu, da bi poslije toga Mfondu Kabengele dao oba slobodna bacanja na tri sekunde do kraja (95:92). Očekivali su mnogi da će da prave faul, to se nije dogodilo, Evan Furnije je pogodio trojku za produžetak (95:95). Jeste Dvejn Bejkon poentirao na drugoj strani, ali je to učinio po isteku vremena, pa je uslijedio produžetak.

Nije Dubai tamo pao psihološki, Rajt, Bejkon i Kabengele bili su odlični, a Avramović nije bio u tim trenucima na terenu jer je dobio petu ličnu na tri minuta prije kraja regularnog dela.

Efikasniji od Avramovića bili su Rajt (18, 7as), Bejkon (21, 7sk) i neverovatni Kabengele (21 14sk, 2as). U grčkoj ekipi istakli su se Dorsi (18, 4as), Furnije (16, 5as) i Nikola Milutinov (13, 6sk).

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:41
Zagrevanje Alekse Avramovića na Eurobasketu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Dubai Aleksa Avramović KK Olimpijakos Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC