logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ako može Partizan, zašto oni ne mogu?": Hapoel se hitno oglasio pred meč sa Zvezdom

"Ako može Partizan, zašto oni ne mogu?": Hapoel se hitno oglasio pred meč sa Zvezdom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Hapoel iz Tel Aviva oglasio se saopštenjem zbog namjere Valensije da ne gostuje u Izraelu

Hapoel Tel Aviv Valensija mora da igra u Izraelu Izvor: MN PRESS

Hapoel iz Tel Aviva morao je da reaguje saopštenjem zbog namjere Valensije da ne dođe u Izrael u 27. kolu Evrolige. Susret je najavljen za četvrtak od 20 sati, ali postoji indicija da se utakmica neće odigrati u predviđenom roku. Zbog toga je jedan od kandidata za osvajanje elitnog takmičenja morao da se oglasi i pošalje poruku Evroligi, ali i budućem gostu.

Crvena zvezda će ugostiti Hapoel iz Tel Aviva u Beogradskoj areni u utorak u meču koji počinje u 20 časova, a svaka nekoliko sati prije početka meča treća ekipa na tabeli Evrolige oglasila se saopštenjem. Tim koji vodi Dimitris Itudis nezadovoljan je zbog nagovještaja da ekipa Valensije ne želi da gostuje u Izraelu. Kao argumente ovaj klub se pozvao na gostovanje Partizana i Bajerna.

"Nekoliko posljednjih sati obilježile su informacije u vezi sa namjerom Valensije da ne doputuje na utakmicu koja je zakazana za četvrtak u Izraelu. Sa naše strane, s obzirom na to da je Valensija prije pet sedmica igrala u Izraelu, kao i na činjenicu da je Bajern prošle sedmice igrao u Izraelu, a da će to učiniti i Partizan (protiv Makabija u utorak), ne postoji nikakva prepreka da se utakmica odigra u Izraelu", stoji u saopštenju Hapoela.

Hapoel je u prvom dijelu sezone mečeve igrao u Sofiji, u Bugarskoj, ali je posljednjih mjesec i po dana ova ekipa domaćin u Izraelu. "Hapoel Tel Aviv očekuje i spreman je da meč bude odigran u Izraelu, pred našim navijačima. Očekujemo zvanične informacije od Evrolige, a ukoliko bude nekih promjena, o tome ćemo blagovremeno obavijestiti javnost", dodaje se u saopštenju.

Hapoel je bio gotovo nepobjediva ekipa Evrolige, ali je, čini se, meč protiv Partizana promijenio mnogo toga. Nakon što je bila na prvom mjestu, ekipa Dimitrisa Itudisa sada je na diobi drugog sa ekipom Olimpijakosa, pošto u elitnom takmičenju oba tima imaju 16 pobjeda i osam poraza. Hapoel je najprije potažen u Meinhenu od ekipe Partizana, a odna je bolji bio i Bajern, te je tim iz Izraela izgubio vodeću poziciju u eliti.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga Hapoel Tel Aviv KK Valensija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC