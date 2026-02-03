"Ako može Partizan, zašto oni ne mogu?": Hapoel se hitno oglasio pred meč sa Zvezdom

Hapoel iz Tel Aviva oglasio se saopštenjem zbog namjere Valensije da ne gostuje u Izraelu

Izvor: MN PRESS

Hapoel iz Tel Aviva morao je da reaguje saopštenjem zbog namjere Valensije da ne dođe u Izrael u 27. kolu Evrolige. Susret je najavljen za četvrtak od 20 sati, ali postoji indicija da se utakmica neće odigrati u predviđenom roku. Zbog toga je jedan od kandidata za osvajanje elitnog takmičenja morao da se oglasi i pošalje poruku Evroligi, ali i budućem gostu.

Crvena zvezda će ugostiti Hapoel iz Tel Aviva u Beogradskoj areni u utorak u meču koji počinje u 20 časova, a svaka nekoliko sati prije početka meča treća ekipa na tabeli Evrolige oglasila se saopštenjem. Tim koji vodi Dimitris Itudis nezadovoljan je zbog nagovještaja da ekipa Valensije ne želi da gostuje u Izraelu. Kao argumente ovaj klub se pozvao na gostovanje Partizana i Bajerna.

"Nekoliko posljednjih sati obilježile su informacije u vezi sa namjerom Valensije da ne doputuje na utakmicu koja je zakazana za četvrtak u Izraelu. Sa naše strane, s obzirom na to da je Valensija prije pet sedmica igrala u Izraelu, kao i na činjenicu da je Bajern prošle sedmice igrao u Izraelu, a da će to učiniti i Partizan (protiv Makabija u utorak), ne postoji nikakva prepreka da se utakmica odigra u Izraelu", stoji u saopštenju Hapoela.

Hapoel je u prvom dijelu sezone mečeve igrao u Sofiji, u Bugarskoj, ali je posljednjih mjesec i po dana ova ekipa domaćin u Izraelu. "Hapoel Tel Aviv očekuje i spreman je da meč bude odigran u Izraelu, pred našim navijačima. Očekujemo zvanične informacije od Evrolige, a ukoliko bude nekih promjena, o tome ćemo blagovremeno obavijestiti javnost", dodaje se u saopštenju.

Hapoel je bio gotovo nepobjediva ekipa Evrolige, ali je, čini se, meč protiv Partizana promijenio mnogo toga. Nakon što je bila na prvom mjestu, ekipa Dimitrisa Itudisa sada je na diobi drugog sa ekipom Olimpijakosa, pošto u elitnom takmičenju oba tima imaju 16 pobjeda i osam poraza. Hapoel je najprije potažen u Meinhenu od ekipe Partizana, a odna je bolji bio i Bajern, te je tim iz Izraela izgubio vodeću poziciju u eliti.



