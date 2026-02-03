logo
Jabusele se vraća u Evroligu: Grobari ga ne podnose, sad će ga gledati u dresu jednog od ova dva kluba

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Bivši košarkaš Real Madrida Geršon Jabusele uskoro bi mogao da pojača Panatinaikos ili Hapoela

Panatinaikos i Hapoel zainteresovani za Geršona Jabuselea Izvor: MN PRESS

Francuski košarkaš Geršon Jabusele (30) na dobrom je putu da se vrati u Evroligu. Prema posljednjim vijestima za momka koji nema mnogo prostora u ekipi Njujorka zainteresovana su već dva kluba iz elitnog takmičenja - Panatinikos i Hapoel.

Nakon što je Jabusele imao nekoliko dobrih sezona u Evroligi sa ekipama Real Madrida i ASVEL-a, Francuz je riješio da se vrati u NBA gdje je od 2017. do 2019. igrao u ekipi Bostona. Po povratku u najjače takmičenje na svijetu obukao je dres Filadelfije u kojem je imao zapažen učinak - prosječno je bilježio 11 poena, 5,6 skokova i 2,1 asistenciju po susretu, a odigrao je 70 mečeva, dok je na terenu provodio 27,1 minut.

Međutim, u novoj sezoni nema ni izbliza zapaženu ulogu. U ekipi Njujorka igra svega devet minuta i za to vrijeme ubacuje skoro tri poena, ima i po dva skoka, poslije 40 odigranih mečeva. Zbog toga je njegov povratak u Evroligu sve izvjesniji, a na listi čekanja su već dva kluba - glavni kandidat za šampionsku titulu, ekipa Hapoela iz Tel Aviva, a zainteresovan je i Panatinaikos, koji se trenutno nalazi u krizi.

Vijesti koje se pojavljuju su da Hapoel Jabuseleu nudi 2,5 miliona dolara do kraja sezone, odnosno pet miliona dolara za sljedeću godinu (što je nešto više od 4,2 miliona evra), tvrdi Mateo Andreani, novinar "Basketnjuza". S druge strane, prema riječima Sotirisa Vetakisa, Panatinaikos je u poodmaklim pregovorima sa reprezentativcem Francuske. Ekipa iz Atine čeka posljednji trenutak, odnosno reakciju NBA timova - u slučaju da nema zainteresovanih za Jabuselea on bi mogao da postane dostupan igrač i samim tim novo pojačanje među elitnim klubovima.

Jabusele konkretno u Srbiji, među navijačima Partizana, ne uživa reputaciju. S obzirom na to da je on jedan od momaka koji je bio pokretač tuče koja je obilježila sezonu 2022/23, kad je Partizan ponovo zaigrao u Evroligi i bio na korak od izbacivanja Real Madrida iz plej-ofa.

