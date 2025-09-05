"Jokić stvarno to radi?": Srbi iznenadili Jabuselea, saznao je za Nikolinu posebnu taktiku

Geršon Jabusele bio je iznenađen kada je čuo da Nikola Jokić bježi od novinara, spomenuo je i Embida i Lesora. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia /Mondo/Nemanja Stanojčić

Francuzi su odradili prvi trening u Rigi, tu će igrati meč osmine finala sa Gruzijom na Eurobasketu, a posljednjih desetak minuta bilo je otvoreno za medije. Bilo je tu dosta srpskih i francuskih novinara. Intervjui su, očekivano, bili na francuskom, ali smo uspjeli da uhvatimo Geršona Jabuselea koji je prihvatio da priča na engleskom.

Doduše, pokušao je prvo da pobjegne, pravio se da nas ne vidi, ali se onda nasmijao i zastao da porazgovara. Našalili smo se sa njim i rekli mu "da Nikola Jokić bježi od novinara, da ne mora i on da bježi".

"Stvarno? Auuuu. U redu je, tu sam", nasmijao se Jabusele.

Onda je krenuo da priča o Gruziji koju sa klupe predvodi Aleksandar Džikić.

"Čeka nas rat sigurno. Gruzija je tim koji nikada ne odustaje, igraju sa mnogo srca, moraćemo da igramo svih 40 minuta. Očekujemo sve, moramo da dođemo spremni za to, biće rat."

Nije ga šokirao prolazak Gruzije u nokaut fazu takmičenja u jednoj od najtežih grupa iz koje je ispala Španija.

"Nisam iznenađen, ovo je Eurobasket. Svaki tim je opasan, svaki tim je ozbiljan. Kada dođeš na ovakav turnir, ne možeš da se iznenadiš

Jokić? Brinem za nešto drugo sada"

Pokušali su sprski mediji da izvuku nešto od Jabuselea o Jokiću i potencijalnom okršaju u četvrtfinalu.

"Brinem prvo za meč u nedjelju, ne pričamo još o četvrtfinalu. Prvo moramo za taj meč da se spremimo."

Ako Francuska pobijedi Gruziju, a Srbija Finsku, taj meč gledaćemo u četvrtfinalu. Mogući duel sa Jokićem koji dominira.

"Vidjećemo prvo da li ćemo igrati protiv njega", oprezan je Geršon.

Potvrdio je i da je pratio meč Srbije i Turske koji je bio jedan od najboljih na šampionatu.

"Gledali smo neke mečeve, morali smo malo i da odmorimo. Igrali smo mečeve dan za danom, ne znam zašto, ali tako je kako je. Imali smo priliku da gledamo meč, oba tima su odigrala fantastično."

"Embid ne, Lesor je moj brat"

Izvor: Julien Mattia / Le Pictorium / imago sportfotodienst / Profimedia

Francuska je dosta oslabljena na šampionatu, igra bez glavnih centara, nema Rudija Gobera, Viktora Vembanjame, Matijasa Lesora, Vensana Poarijea, ali svi oni se javljaju i podržavaju. Svi osim Džoela Embida koji je u jednom momentu rekao da će da igra za Francusku pa se predomislio i izabrao Amerikance. Pamti mu to Geršon.

"Ne javlja nam se Embid, Lesor se naravno javlja. Matijas je moj brat. Pričali smo, mnogi drugi se takođe javljaju, Batum, Furnije, Gober, svi nas prate, podržavaju", zaključio je Jabusele.