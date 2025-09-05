Albanci, Amerikanci i momci na "ić": Turci kukaju što Atamanu igraju stranci, a već 100 godina otimaju igrače

Košarkaška reprezentacija Turske od svog postanka u sastavu ima igrače rođene van ove države. Sada se zbog tima Ergina Atamana sa šestoricom rođenih van granica zemlje digla prašina.

Izvor: MN Press/MONDO/Nemanja Stanojčić

Veliku buru u turskoj javnosti poslije velike pobjede nad Srbijom na Eurobasketu izazvala je glumica i voditeljka Berna Lačin komentarom da ovo "nije domaća reprezentacija".

"Reprezentacija nije čistokrvno turska, pravimo se da ne vidimo. "Kad kažete 'košarkaški trener' to je on - majstor za sve, fizički i po pitanju držanja. Samo kada bi se Ataman malo dotjerao, na kraju bi predstavljao zemlju", napisala je ona.

Mislila je Lačin na to da je čak šest košarkaša od 12 na Eurobasketu rođeno van Turske. To su naravno Amerikanac Šejn Larkin. Tu je još i Kenan Sipahi rođen u Prištini, a drugi je Džedi Osman rođen na Ohridu, a odrastao u Sarajevu.

Osim njih u timu je Omer Jurtseven rođen u Uzbekistanu, krilni centar Erdžan Osmani koji dolazi iz Tropoje u Albaniji, a tu je i Adem Bona koji je rođen u Lagosu u Nigeriji.

Turska nikad nije bila "domaći tim"

Još 1936. na Olimpijskim igrama turski košarkaški tim imao je igrače koji etnički nisu Turci poput Džeka Habiba koji je jevrejskog porijekla, a rođen je u Turskoj. Na prvom Eurobasketu 1949. godine u timu je bio Erdogan Partener rođen u Plovdivu u Bugarskoj, a on je igrao i na sljedećem Evropskom prvenstvu, kao i na Olimpijskim igrama 1952.

Stalno neki "naši" u timu

U modernoj eri FIBA košarke najnormalnije je da skoro svaki tim ima naturalizovanog Amerikanca u ekipi, ali Turci su sa tim počeli mnogo prije ostalih. Krenulo je na Eurobasketu 19955. godine kada je Mirsad Turkdžan iz Novog Pazara zaigrao za Turke. A onda je krenulo dalje sa igračima sa ovih prostora.

Naredni Eurobasket 1997. prošao je bez njega, ali 1999. osim Tukdžana u timu su bila još dva igača koja imaju veze sa Balkanom. Jedan je Hidajet Turkoglu koji je tečno naučio srpski iako je iz Istanbula, a drugi je Asim Pars.

Centar rođen pod imenom Asim Paščanović nedavno je izvršio samoubistvo i tako tragično skončao. Počeo je da se bavi košarkom u Tuzli, a kada je 1993. došao u Tursku u Galatasaraj dobio je državljanstvo i zajedno sa Turkdžanom 2001. godine osvojio srebro na Eurobasketu.

Toj generaciji se pridružim Ruslav Avlijev, ili kako su ga nazvali u Turskoj Rasim Bašak koji je rođen u Azerbejdžanu i igrao je za Turke u Idijanapolisu godinu dana kasnije.

Zatim je došla generacija koju je vodio Bogdan Tanjević. Već pomenutim igračima priključio je Emira Preldžića iz Tuzle, kao i kasnije pomenutog Sipahija. Ipak prvi "stranci" u timu Turske koje je doveo bili su 2006. Albanac Ermal Kučo iz Korče, kao i Ersan Iljasova koji je krimski Tatar.

Prije 10 godina timu se priključio Džedi Osman, a 2015. su krenuli Turci da dovode Amerikance pa je Bobi Dikson dobio pasoš i dosta pretenciozno ime Muhamed Ali. Na prvenstvu sa njim igrao je i Erkan Vejseloglu koji jeste Turčin, ali je rođen u Minhenu.

Stranac je promijenjen za 2019. godinu pa je Skoti Vilbekin bio u timu, a u narednim godinama čekamo da debi na velikim takmičenjima doživi Zeničanin Tarik Biberović.