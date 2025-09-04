"Naš tim nije domaći": Turska novinarka prozvala reprezentaciju i poslala zanimljivu poruku Atamanu

Turska novinarka Berna Lačin je poslije pobjede svog tima nad Srbijom imala nekoliko riječi na račun nacionalne ekipe i Ergina Atamana.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Reprezentacija Turske savladala je Srbiju u posljednjem meču grupne faze Eurobasketa. No, čini se da to nije dovoljno tamošnjoj publici, pošto je poslije pobjede glumica i voditeljska Berna Lačin uputila brojne kritike na račun svog nacionalnog tima. Osnovna se odnosila na činjenicu da Turska nije sastavljena od domaćih igrača.

I nije tajna da Ergin Ataman u svom timu ima petorku naturalizovanih igrača, ali kada tim bilježi uspjehe kakve bilježi Turska to uglavnom nije tema. Kako turski mediji kažu "uspjeli su turski divovi da ispišu istoriju i kao prvi u grupi plasiraju se u dalju fazu takmičenja". I dok se slavi veliki uspjeh nacionalnog tima, Lačin je odlučila da lijepe trenutke pokvari tvitovima koji su izazvali veliku pažnju javnosti.

Basket koçu dediğin de çakı gibi olur yahu, hem fiziksel hem duruş itibari ile ;

az biraz çeki düzen verseler Ataman’a, ülkeyi temsil ediyor nihai neticede — berna lacin (@bernalacin35_5)September 3, 2025

"Reprezentacija nije čistokrvno turska, pravimo se da ne vidimo", napisala je voditeljka i pokrenula lavinu. Nije to bilo sve što je iznela, pošto se Lačin dotakla i Ergina Atamana. Neosporan je doprinos ovog trenera i uspjeh koji je uradio sa nacionalnim timom Turske, ali i u klupskoj karijeri. I Lačin je saglasna sa poduhvatom Ergina Atamana, ali ima jedan prijedlog za njega:

"Kad kažete 'košarkaški trener' to je on - majstor za sve, fizički i po pitanju držanja. Samo kada bi se Ataman malo dotjerao, na kraju bi predstavljao zemlju", napisala je.

Koliko "stranaca" Turska ima u timu?

Reprezentacija Turske sastavljena je od velikog broja momaka koji uopšte nisu rođeni u toj zemlji. Preciznije, mnogi lideri na terenu rođeni su van granica Turske. Prvi se ističe Šejn Larkin koji je u naturalizovani košarkaš, njegov dobar odnos sa Erginom Atamanom i dugi niz godina provedenih u toj zemlji dovele su ga u nacionalni tim koji sada pretenduje na medalju.

Vidi opis "Naš tim nije domaći": Turska novinarka prozvala reprezentaciju i poslala zanimljivu poruku Atamanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 20 20 / 20

Zanimljiva je situacija i sa centrom Ademom Bonom, koji igra za Filadelfiju. Bona je najmlađi od petoro djece u svojoj porodici koja živi u Nigeriji i potpunom slučajnošću završio je u reprezentaciji Turske. Njegov vidio kako igra košarku snimak sa 13 godina privukao je pažnju turskog trenera Turkaja Čakiroglua, pa je Bona tako mali donio odluku da se iz Nigerije preseli u Tursku, gdje je zaigrao za Istanbul basket, a prošao je i sve mlađe selekcije ovog nacionalnog tima.

Ali Larkin i Bona nisu jedini... Tu je i Džedi Osman koji je rođen na Ohridu. Njegov otac je turskog porijekla, dok je majka iz Novog Pazara. Karijeru je započeo u Bosni. Ipak, prošao je sve mlađe selekcije Turske i na osnovu korijena koje vuče dobio je mogućnost da igra za ovaj tim. Tu je i Omer Jurtseven koji je rođen u Uzbekistanu, ali i jedan od važnih igrača Evrolige ima tursko porijeklo koje ga je doveo u tim Ergina Atamana.

Erdžan Osmani zapravo je rođen u Albaniji, u Tropoji. Karijeru je započeo u Prizrenu, pošto je igrao za omladinski Junior 06, a od 2020. zaigrao je u Turskoj i sada nosi dres Efesa. Gotovo slična situacija dogodila se i sa Kenanom Spahijem - rođen je u Prištini, ali ga je reprezentacija Turske brzo primijetila i već sa 15 godina postao je njen član, pošto je zaigrao u Tofašu.

Naravno, ostaje još i podsjetiti da je Tarik Biberović umalo ubukao dres reprezentacije Turske, ali zbog FIBA pravila to nije bilo moguće - došao je u zemlju nakon određene starosne dobi. "Tarik Biberović neće igrati za reprezentaciju. Iako nastupa kao domaći igrač u turskoj ligi, FIBA to nije odobrila jer je prema njihovim pravilima došao u zemlju nakon određene starosne dobi. Bilo je veoma važno omogućiti Tariku da nastupa kao turski igrač, savez se mnogo trudio oko toga, ali nije uspjelo", rekao je Ataman jednom prilikom.

Takođe se nagovještavalo da bi Skoti Vilbekin i Kendrik Nan mogli da zaigraju sa ovim timom, ali odluka Larkina da se odazove reprezentaciji udaljila ih je od ove ideje.