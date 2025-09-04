Ove 3 stvari niste vidjeli u TV prenosu: MVP prepucavanje, Aleksin zahtjev i Nikolino obećanje

Srbija je izgubila od Turske posle dramatične završnice, a tu su i neki detalji koje niste mogli da vidite u TV prenosu. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Srbija na put do medalje na Eurobasketu kreće sa drugog mjesta u grupi. U direktnom okršaju za prvu poziciju izgubila je od Turske (95:90) u neizvjesnoj završnici. Svašta se izdešavalo na parketu, od loših vijesti koje su krenule prije samog početka i povrede Tristana Vukčevića, pa povreda Alekse Avramovića u završnici prvog poluvremena, pa onda nekoliko grešaka u posljednjih nekoliko minuta.

Nikola Jović je promašio zicer pored Šejna Larkina, Džedi Osman je promašio dva slobodna bacanja, a Alperen Šengun uhvatio tri ofanzivna skoka posle promašaja njegovih sunarodnika. Uz sve to je turski tim dao čak 18 trojki, sve to zajedno koštalo je "orlove" trijumfa i prve pozicije.

Ono što ipak može da raduje jeste to što je i ovako oslabljena Srbija bila na korak da savlada jedan od najboljih timova na ovom Evropskom prvenstvu. Sve to su stvari koje ste mogli da vidite i u samom prensosu, a mi vam donosimo tri stvari koje niste mogli da vidite i kako je to izgledalo sa lica mjesta u Rigi.

MVP borba na tribinama

Još prije početka meča na tribinama je moglo da se vidi da ima više srpskih nego turskih navijača. Više srpskij zastava se vidjelo, a poslije intoniranja himni krenulo je preglasavanje i ta vrsta takmičenja između njih. Kako je meč odmicao tako je krenula još jedna borba - MVP.

Kada god bi Jokić poentirao, Srbi su skakali i vikali "MVP, MVP", a kada bi isto učinio Šengun na drugoj strani, to su činili Turci. Tako su se "peckali" sve vrijeme. Na kraju je Alperen meč završio sa 28 poena, 13 skokova i 8 asistencija, a Nikola sa 22 poena, 9 skokova i 4 asistencije.

Aleksa tražio da igra, nisu mu dali

Avramović je iznenadio sve u dvorani kada je pred kraj prvog poluvremena samo odšetao u svlačionicu. Skočili su i neki turski košarkaši da vide i pitaju šta je problem, a on je sa ljutitom facom otišao, tada je bilo jasno da se nešto dešava i da je povreda u pitanju. Ubrzo se saznalo da je u pitanju povreda pete.

Ono što nije moglo da se vidi u prenosu bili su momenti kada su igrači izlazili da se zagrijavaju pred start drugog dijela. Aleksa je prišao saigračima i tražio loptu, ali je nije dobio. Marko Marinović, pomoćnik selektora Pešića prišao je Avramoviću i obavili su kratak razgovor. Rukom mu je pokazivao ka klupi, pa pretpostavljam da mu je rekao da ne može da nastavi da trenira bez dozvole ljekara i da se uputi ka klupi. To je i uradio i tamo se i istezao, radio sve što je mogao kako bi pokušao da se vrati na parket, ali to nažalost nije bio moguće.

Obećanje Nikole Jovića

Po završetku utakmice novinari su u miks zoni čekali izjave igrača, pokušali su da zaustave nekoga, među njima je bio i Nikola Jović. Nije stao da odgovara na pitanja, ali jeste dao obećanje javno, da svi čuju.

"Staću ja da pričam poslije sljedećeg meča koji budemo igrali sa Turskom", poručio je Jović. Jasno i glasno je rekao da čeka borbu za zlato na Eurobasketu sa Turcima. Žrijeb je takav da su Srbija i Turska na suprotnim stranama i ne mogu da se sastanu prije finala.

Svi se nadamo i navijamo da će baš ta Nikolina želja da se ostvari, a na to bismo dodali i još jednu, da ako do toga dođe baš svi budu zdravi. Sad čekamo informacije o Aleksinoj povredi...

