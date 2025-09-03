logo
Srbija ide na domaćina Eurobasketa: Poraz od Turske zakomplikovao put ka medalji

Srbija ide na domaćina Eurobasketa: Poraz od Turske zakomplikovao put ka medalji

0

Reprezentacija Srbije saznala ime protivnika u osmini finala Eurobasketa

Srbija protiv Finske u osmini finala Eurobasketa Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Srbije je porazom protiv Turske ostala bez prvog mjesta u grupi na Eurobasketu i zato će u osmini finala igrati protiv Finske. Taj meč biće odigran u subotu.

Reprezentacija Turske igraće protiv Švedske kao prvoplasirane, dok će "orlovi" protiv Finaca, koji su u srijedu ubjedljivo izgubili od Njemačke rezultatom 61:91. Pobjednik će u četvrtfinalu potencijalno igrati protiv prvoplasirane ekipe iz Grupe D (Izrael, Poljska i Francuska imaju skor 3-1).

Kako je Finska stigla do osmine finala?

Finci su domaćini Eurobasketa i trećeplasirani su u Grupi B, sa skorom 3-2. Pobijedili su Švedsku, Veliku Britaniju i Crnu Goru, a izgubili tesno protiv Litvanije (78:81) i ubjedljivo od Njemačke (61:91), na oproštaju od grupne faze.

Lider ekipe je NBA as Lauri Markanen sa 25,4 poena po meču on je i prvi skakač sa 8,2 uhvaćene lopte po utakmici, dok je prvi asistent veteran Sasu Salin, sa 3,4 asistencije po meču.

Veliki problem - povrede Srbije

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Srbije imaće dva dana da se odmori i da sanira povrede, koje su se u srijedu uveče nizale iz sata u sat.

Krilni košarkaš Tristan Vukčević nije mogao da igra protiv Turske zbog povrede zadnje lože, zbog koje nezvanično možda propusti i osminu finala. Takođe, u toku druge četvrtine povrijedio se i Aleksa Avramović, koji zbog povrede stopala nije mogao da pomogne saigračima u nastavku derbija Eurobasketa.

U drugom poluvremenu burnog meča udarac u lice dobio je i Vasilije Micić, koji poslije toga dugo nije ulazio u igru, sve do završnice.

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 orlovi Finska

