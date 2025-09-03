logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vasa Micić jauknuo od udarca u lice: Ovo je žestoko zaboljelo

Vasa Micić jauknuo od udarca u lice: Ovo je žestoko zaboljelo

0

Žestok udarac primio je srpski plejmejker Vasilije Micić

Vasilije Micić dobio udarac na meču sa Turskom Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Startni plejmejker reprezentacije Srbije Vasilije Micić (31) doživio je jak udarac u lice u meču protiv Turske na Eurobasketu. U toku drugog dijela meča, košarkaš Turske Šehmus Hazer snažno ga je dario po nosu i isprva se nije ni vidjelo koliko je to bio ozbiljan udarac.

Micić se odmah uhvatio za lice i prema njegovom grimasi lako se moglo zaključiti da ga je baš zaboljelo. Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte

00:33
Vasilije Micić dobio udarac u lice
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Micić je poslije ovog udarca otišao na klupu i nije se vraćao na teren kroz treću i četvrtu četvrtinu, sve do tri i po minuta do kraja, što je samo dokazalo da je trpio veliki bol. Kraj njega je na klupi sjedio i Aleksa Avramović, koji je (nezvanično) povrijedio stopalo i morao je uz bolnu grimasu da sam ode u svlačionicu u toku druge četvrtine.

Takođe, pred meč se saznalo da je povrijeđen i Tristan Vukčević, koji nije ni bio dio tima protiv Turske zbog povrede zadnje lože.

Ovako je Aleksa Avramović zbog povrede otišao u svlačionicu:

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 orlovi Vasilije Micić Turska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC