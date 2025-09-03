Vasa Micić jauknuo od udarca u lice: Ovo je žestoko zaboljelo

Žestok udarac primio je srpski plejmejker Vasilije Micić

Startni plejmejker reprezentacije Srbije Vasilije Micić (31) doživio je jak udarac u lice u meču protiv Turske na Eurobasketu. U toku drugog dijela meča, košarkaš Turske Šehmus Hazer snažno ga je dario po nosu i isprva se nije ni vidjelo koliko je to bio ozbiljan udarac.

Micić se odmah uhvatio za lice i prema njegovom grimasi lako se moglo zaključiti da ga je baš zaboljelo. Pogledajte tu situaciju:

Vasilije Micić dobio udarac u lice

Micić je poslije ovog udarca otišao na klupu i nije se vraćao na teren kroz treću i četvrtu četvrtinu, sve do tri i po minuta do kraja, što je samo dokazalo da je trpio veliki bol. Kraj njega je na klupi sjedio i Aleksa Avramović, koji je (nezvanično) povrijedio stopalo i morao je uz bolnu grimasu da sam ode u svlačionicu u toku druge četvrtine.

Takođe, pred meč se saznalo da je povrijeđen i Tristan Vukčević, koji nije ni bio dio tima protiv Turske zbog povrede zadnje lože.

Ovako je Aleksa Avramović zbog povrede otišao u svlačionicu: