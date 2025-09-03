Nikola Vučević se slomio poslije poraza na Eurobasketu: Suze NBA zvijezde, nije se oprostio kako je želio

Nikola Vučević je teško doživio poraz reprezentacije Crne Gore, zaplakao je poslije meča.

Izvor: Screenshot/Instagram/@njeguski__picknroll

Nikola Vučević još prije kaja Evropskog prvenstva najavio je oproštaj od reprezentacije, ali sigurno nije želio da dres Crne Gore skine na ovaj način. Izabranici Boška Radovića doživjeli su bolan poraz od Velike Britanije, Crna Gora je završila takmičenje, mada su i Englezi ispali sa turnira, ali makar sa stilom - prekinuli su niz od 12 godina bez pobjede ne Eurobasketu.

Nikola Vučević bio je najbolji igrač reprezentacije Crne Gore, nije tajna da NBA zvijezda daje maksimum kad je u pitanju dres nacionalnog tima, ali to ovog puta jednostavno nije bilo dovoljno... U dosadašnjem toku takmičenja, Vučević je sedmi strijelac Eurobasketa sa prosjekom od 20,8 poena u pet odigranih susreta, u svim tim mečevima Nikola je bilježio i dvocifrene brojke u koloni skokova. Tako je crnogorski centar takmičenje na Eurobasketu završio dabl-dabl učinkom.

Koliko je Vučeviću poraz teško pao mogli smo da vidimo i u uživo uključenju Radio televizije Crne Gore. Nakon što je trebalo da se osvrne da odigran meč, novi dabl-dabl i oproštaj od reprezentacije Vučević nije mogao da dođe do riječi. Stao je pred kamere, a onda su ga osjećanja preovladala, jednostavno se slomio. Bio je Vučević vidno emotivan poslije poraza, šetao se naprijed nazad, a onda i zaplakao.

Suze igrača Čikaga dovoljno govore koliko je želio najbolji mogući rezultat za svoj tim!

Kad je smogao snage, Vučević je stao pred kamere kako bi se obratio javnosti. Ali nekoliko trenutaka prije toga značili su više od riječi, svojim ponašanjem rođeni Švajcarac pokazao je koliko mu znači dres Crne Gore. Vučević je branio broje Crne Gore od 2010, kad je postao dio seniorskog tima, a 15 godina kasnije odlulio je da se oprosti od nacionalnog dresa.