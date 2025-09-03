logo
Crna Gora se obrukala i ispala sa Eurobasketa: Umjesto duela sa Srbijom, dobili šamarčinu od Velike Britanije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Crna Gora je ispala sa Eurobasketa poslije šokantnog poraza od Velike Britanije.

Crna Gora - Velika Britanija Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Crna Gora je izgubila od Velike Brtianije i ispala je sa Eurobasketa. Nakon što je tim Boška Radovića pobjedom nad Švedskom naizgled došao do nokaut faze, sada su porazom od Velike Britanije sve uprskali. Na kraju je bilo 89:83 u meču u kome Britancima pobjeda nije značila ništa.

Ovakav razvoj situacije znači da će u drugu fazu sa četvrte pozicije u grupi B selekcija Švedske. To znači da će nordijski tim igrati sa prvoplasiranim iz grupe A, što će biti pobjednik večerašnjeg meča Turske i Srbije. 

Kako su Britanci pobijedili?

Vidjeli smo mnogo poena i malo odbrane u prvoj četvrtini, a onda je Velika Britanija uspjela da se odlijepi u drugom periodu i otišao je ostrvski tim na odmor sa šest poena prednosti. Crna Gora je polako to stizla, ali na dva minuta do kraja je Britanija i dalje vodila dva razlike 80:78.

Tek je trojka Vladimira Mihailovića na 95 sekundi do kraja donijela vođstvo Crnoj Gori, ali je odmah Britanija vratila trojku za 83:81. Poslije promašaja Drobnjaka, sijevnula je kontra i poslije faula Drobnjaka na bacanjima je bilo 85:81. Poslije 14 utakmica zaredom na evropskim šampionatima, Britanija je došla do pobjede.

Da bi prošli dalje, Britanci su morali da pobijede sa 33 poena razlike, tako da sada poslije ove minimalne pobjede zapravo su trijumfovali za Švedsku. 

