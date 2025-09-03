Jokić "namjestio ruku" za Atamana i Tursku: Srbija zna šta je čeka, dvojica Nikola na istoj strani

Srbija je odradila posljednji trening pred utakmicu sa Turskom, a Nikola Jokić i Nikola Milutinov bili su sa iste strane terena. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa

Srbija i Turska igraju večeras meč za prvo mjesto u grupi (20.15) i to pobjedniku donosi lakši put u nokaut fazi Eurobasketa. Na dan utakmice obje reprezentacije odradile su treninge, a u srpskom timu su trenirali svi. Kada su novinari dobili dozvolu da uđu na otvoreni trening, dočekali su ih svi igrači.

Najviše pažnje privukla je druga strana terena, na koju nemamo dozvolu da priđemo, a na njoj su bili Nikola Jokić i Nikola Milutinov. Svetislav Pešić je već javno i otvoreno pričao o toj ideji da igra sa njima dvojicom u postavi. Uostalom, to je radio i na meču protiv Češke. Očekuje se da će to da bude i jedan od odgovora na postavu Ergina Atamana sa dvojicom centara - Alperenom Šengunom i Omerom Jurtsevenom. Spremni su "orlovi" za sve trikove.

Na bližoj strani bili su Vasa Micić, Marko Gudurić i Nikola Jović koji su na početku vježbali šut za tri poena, pa su onda prešli na izvođenje slobodnih bacanja. Posljednje pripreme za utakmicu koja je svakako najvažnije u ovom dijelu šampionata i koja može mnogo da znači za narednu fazu.

Neša Ilić se vratio u Rigu

Tim menadžer reprezentacije Srbije Neša Ilić napustio je Rigu zbog smrti majke i bio je u Beogradu. Nije se tamo dugo zadržao, već se ekspresno vratio u Letoniju kako bi bio uz nacionalni tim.

Na otvorenom treningu bio je uz ekipu, pričao sa ljudima iz stručnog štaba i među posljednjima je napustio parket i otišao sa igračima ka svlačionici.