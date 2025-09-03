Srbija igra za prvo mjesto i to je važno zbog dvije stvari: Pešić je zato prozreo Atamana i spremio odgovor

Srbija igra protiv Turske za prvo mjesto na Evropskom prvenstvu, Pešić spreman za sve trikove Atamana. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Srbija protiv Turske - najteži meč u dosadašnjem dijelu Eurobasketa. Ojbe ekipe u večerašnji duel (20.15h) ulaze sa istim skorom, od po četiri pobjede. Jedna ekipa doživjeće prvi poraz, a taj poraz mogao bi da znači i znatno teži put u nokaut fazi šampionata Evrope. Svjesni su svega toga dobro na obje strane.

Ergin Ataman je u utorak uveče prvi održao trening sa reprezentacijom Turske i tamo je od novinara sklonio sve svoje ideje i taktičke zamisli. Poslao je dvojicu najboljih - Alperena Šenguna i Džedija Osmana na klupu i izbjegao da pokaže neku uigranu akciju pred kamerama. Par sati kasnije istu stvar uradio je i Svetislav Pešić.

Popularni Kari je pustio da novinari uđu na samom kraju treninga i tamo da ne zateknu nekoga. Par kolega je ušlo minut ranije i vidjelo Aleksu Avramovića i Nikolu Jovića kako izvode slobodna bacanja i odlaze sa terena ubrzo poslije toga, a većina ostalih je došla kada je parket bio potpuno prazan. Male "igrice" dvojice velikih stručnjaka koji se odlično poznaju.

Pešićev odgovor Atamanu

Imao je Pešić tu neku vrstu "odgovora" Atamanu i sa načinom treninga, ali ne samo to. Turski stručnjak voli da igra sa dvojicom centara, radio je to tokom Eurobasketa kada su mu u postavi bili Alperen Šengun i Omer Jurtseven. Zna to i Pešić, pa je protiv Češke isprobavao postavu sa Jokićem i Milutinovim u istoj petorci. Spreman je da odgovori i na taj način ako bude potrebe.

"Mi smo tako igrali i pripremali, ništa to nije novo. Svi koji ste pratili Olimpijske igre, često smo igrali sa dvojicom Nikola. Ništa to. I u pripremnim mečevima smo to radili, to su opcije koje nam stoje na raspolaganju i to koristimo. Da li i sutra? Zavisi od drugih, od toka utakmice. Znate kako, uvijek se pripremaju neke opcije koje bi mogle da ti zadrže kontinuitet u igri. To se pokazalo, to su iskusni igrači. Pokazalo se na nekim utakmicama na Olimpijskim igrama kao poželjno. Nastavili smo tako", poručio je Pešić.

Šta prvo mjesto znači za nastavak Eurobasketa?

Pravila za nokaut fazu Eurobasketa su prilično prosta. Ukrštaju se grupe A i B, odnosno C i D. Fokus će biti na grupi A. Prvo mjesto znači da će Srbija igrati sa četvrtim iz grupe B, drugo mjesto znači da će igrati sa trećim iz grupe B i to ne pravi toliko veliku razliku. Četvrta bi trebalo da bude Crna Gora, treća Finska ili Litvanija. Ko god da bude, srpski tim je znatno bolji, ali tu dolazimo do nastavka takmičenja.

Teško je sada u ovom trenutku pričati ko će biti na kom mjestu, jer ima još jedno kolo da se odigra, ali bi prvo mjesto moglo da donese i to da se izbjegnu Nijemci do finala, Grci do polufinala, ali još jednom, prerano je za kalkulisanje te vrste. Jedino šta se sigurno zna u ovom momentu je da je Letonija treća u grupi u kojoj su "orlovi" i da čeka da vidi ko će biti drugi u grupi B... Drugo mjesto donijelo bi potencijalni duel sa Nijemcima u polufinalu.

Zbog dva bitna razloga je pobjeda protiv Turske bitna, prvi je spomenut sa kalkulacijama i digitronima u rukama, a drugi je taj što je uvijek bolje da u nokaut fazu uđeš sa maksimalnim učinkom. Pobjede dižu samopouzdanje i pomažu svima i to je jasno, a posebno protiv jake ekipe kakva je Turska bez ikakve dileme.