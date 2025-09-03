"Srbija može da nadoknadi Bogdana, ali ne Micićem": Aco Petrović ima poruku za Svetislava Pešića

Selektor Brazila i nekadašnji prvi čovjek stručnog štaba Hrvatske i Bosne i Hercegovine pričao je o povredi Bogdana Bogdanovića i poručio da ima rješenje za Svetislava Pešića.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je osvojio Amerikup sa Brazilom, Aleksandar Petrović pričao je za hrvatske medije o prvoj medalji poslije 30 godina, ali je govorio i o Eurobasketu. Iskusni stručnjak je naglasio da je pratio takmičenje i da mu se čini da su već na startu moguća mnoga iznenađenja. A onda se posvetio situaciji selekcije Srbije.

On je govorio o probemima koje je u srpskom timu otvorila povreda Bogdana Bogdanovića, ali je za razliku od nekih drugih istakao da Svetislav Pešić ima gotovo rješenje na svojoj klupi za izostanak kapitena.

"Pratio sam sve, ali sada kad se vratim u Zagreb, biće prilike i da se detaljnije svemu posvetim. Čini mi se važno da će nokaut faza biti izuzetno zanimljiva, posebno što se ne zna ko će na koga naletjeti. Možda nas vrlo brzo očekuju dvoboji koje nitko nije mogao zamisliti u tako ranoj fazi", rekao je za "Jutarnji" Aleksandar Petrović.

Šta je predložio kao rješenje za Svetislava Pešića i Srbiju?

Izvor: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada je Bogdan Bogdanović u kontri u meču sa Portugalom osjetio bol u zadnjoj loži, niko se nije nadao da će povreda biti toliko ozbiljna. Ispalo je da je morao da napusti Eurobasket.

"Logično je da je povreda Bogdana Bogdanovića veliki hendikep za Srbiju, ali bi Svetislav Pešić sada trebalo da isturi Marka Gudurića, koji je spreman za tu ulogu i iza koga je sjajna sezona. Srbija i dalje ima materijala da nadoknadi Bogdanovića i pritom ne mislim na Micića, nego na Gudurića", rekao je Petrović.

Iako su u Hrvatskoj neki već otpisali Srbiju, Petrović vjeruje da srpski tim i dalje ima šansu za veliki uspjeh. Pomenuo je i još jednog igrača porijeklom iz Srbije - Denija Avdiju.

"I dalje su oni jedni od favorita, ali ne više tako izraženi kakvi su bili uoči početka Eurobasketa. Jako dobar utisak su za sada ostavili Turci i Nijemci, ali ima tu jako puno mina. Recimo, dok sam bio u Portlandu, uvjerio sam se na licu mjesta kakav je potencijal Denija Avdije iz Izraela, koliko je taj igrač polivalentan. Taj Izrael će biti s nama u grupi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo", naglasio je on.