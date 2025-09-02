Šengelija konačno proradio: Gruzija razbila Kipar, haos u grupi C

Ubjedljiva pobjeda izabranika Aleksandra Džikića protiv selekcije Kipra.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaška reprezentacija Gruzije zabilježila je drugu pobjedu na Eurobasketu, pošto je deklasirala selekciju Kipra sa 93:61. Velika neizvjesnost vlada u Grupi C, pa će više toga biti jasno poslije duela koji su na programu od 20.30. Ono što je sigurno, Kiprani ne idu dalje i definitivno nisu dorasli ovom takmičenju, dok će duel Bosne i Hercegovine, koja je iznenadila Grčku, i Gruzije odlučiti ko ide u narednu fazu.

Sporo su krenuli u utakmicu izabranici Aleksandra Džikića, ali su se raspucali u drugom poluvremenu gdje su u jednom momentu dostigli ogromnih +33.

Domaćin je bio konkurentan do sredine druge dionice. Poslije prvih 10 minuta košarke bilo je 13:15, da bi na poluvremenu bilo ubjedljivih 26:42, što je Gruzinima donijela serija 13:2 u finišu druge četvrtine. Nastavili su da pogađaju sa distance i u drugom povremenu, da bi u trećoj dionici postigli maksimalnih +27, dok su četvrtoj četvrtini imali +33. Ono što može da raduje Džikića je da su njegovi igrači konačno pogodili neke šuteve i meč završili sa pristojnim procentom 44% na šutu za tri poena.

Tornike Šengelija je predvodio Gruziju sa 27 poena i po četiri skoka i asistencije, Bitadze je imao dabl-dabl od 21 poen i 13 skokova, dok je Sanadze dodao 10. Vilis je bio najraspoloženiji sa druge strane sa 19, Tigkas je dodao 11.