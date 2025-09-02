Spanulis rekao jednu rečenicu, pa izjurio sa konferencije: Bijesan kao ris poslije poraza od BiH

Vasilis Spanulis je bio vidno ljut poslije poraza svog tima od Bosne i Hercegovine na Eurobasketu. Rekao je samo jednu vrlo kratku rečenicu u uvodnom izlaganju.

Izvor: FIBA MEdia/Youtube

Grčka je bez Janisa Adetokunba u sastavu pokazala mnogo slabosti i na kraju je poražena 80:77 od selekcije Bosne i Hercegovine u četvrtom kolu Eurobasketa. Selektor Vasilis Spanulis bio je vidno ljut na konferenciji za medije poslije ove utakmice. U uvodnom izlaganju rekao je jednu, vrlo kratku rečenicu.

"Dobro veče, čestitam Bosni", rekao je Vasilis Spanulis, a Vasilis Toliopulos je bio samo malo konkretniji. "Dobro veče, čestitam Bosni. Moramo da popravimo sve što nije bilo dobro i da budemo spremni da dobijemo naredni meč."

Šta se desilo, kako su Grci izgubili?

"Što se tiče mog iskustva, svaki put kad je Grčka pobjeđivala sve mečeve u prvoj fazi, nikada nije došla do uspjeha. Hajde da vidimo šta će se sada desiti jer smo izgubili. Možda je dobra lekcija. Ne brine me njihova serija, to je košarkaška utakmica, dešava se", rekao je Vasilis Spanulis u nastavku konferencije, a onda kada se završila ljutito je izašao iz pres centra.

Nije Grčka uspjela bez Janisa Adetolunba da igra dobro osim na startu meča. Poveli su, a onda je Džon Roberson uz Jusufa Nurkića poveo veliku seriju "zmajeva" pa su oni preokrenuli. Držali su sigurno prednost sve do tri minuta pred kraj meča, a onda su pali. Ipak, u finišu nije bilo snage da se vrati tim Vasilisa Spanulisa. Sada ih čeka meč posljednjeg kola sa Španijom koji moraju da dobiju ako hoće da ostanu na prvom mjestu.