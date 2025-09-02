Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Limasolu igra protiv Grčke.

Izvor: FIBA

Nakon pobjede protiv Kipra i poraza od Španije i Italije, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Limasolu igra protiv Grčke meč četvrtog kola grupe C na Eurobasketu.

Nema sumnje da su Grci, koji su bez većih problema dobili sve tri dosadašnje utakmice na Evropskom prvenstvu, favoriti u ovom susretu. No, “zmajevi” vjeruju da mogu iznenaditi.

“Stvarno vjerujem da ova ekipa može igrati protiv bilo koga. Možemo dobiti bilo koga, ali isto tako i izgubiti. Mi idemo u svaku utakmicu da pobijedimo ako možemo… Sretan sam što igramo pred našom publikom. Toliko sam zahvalan navijačima koji su doputovali ovdje”, ističe reprezentativac BiH Jusuf Nurkić.

"Volio bih da ne pravimo greške u odbrani. U napadu imamo određeni kvalitet, iako nam nedostaju važni igrači. Svjesni smo da moramo igrati odbranu do savršenstva, iako sam zadovoljan pristupom igrača koji imaju veliku želju", rekao je selektor Adis Bećiragić.

O planu za naredne dvije utakmice, rekao je:

"Plan je da igramo bolju odbranu, bez kalkulacija. Ipak, ne želim sada govoriti o tome, trebamo prespavati i smisliti šta je najbolje za nas."

Utakmica BiH – Grčka počinje u 14 časova. Pravdu će dijeliti Martins Kozlovskis (Letonija), Ventsislav Velikov (Bugarska) i Paulo Markez (Portoriko).