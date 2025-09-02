logo
BIH - GRČKA UŽIVO: "Zmajevi" traže veliko iznenađenje na Eurobasketu 0

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Limasolu igra protiv Grčke.

BiH Grčka Eurobasket 2025 prenos uživo livestream Izvor: FIBA

Nakon pobjede protiv Kipra i poraza od Španije i Italije, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Limasolu igra protiv Grčke meč četvrtog kola grupe C na Eurobasketu.

Nema sumnje da su Grci, koji su bez većih problema dobili sve tri dosadašnje utakmice na Evropskom prvenstvu, favoriti u ovom susretu. No, “zmajevi” vjeruju da mogu iznenaditi.

“Stvarno vjerujem da ova ekipa može igrati protiv bilo koga. Možemo dobiti bilo koga, ali isto tako i izgubiti. Mi idemo u svaku utakmicu da pobijedimo ako možemo… Sretan sam što igramo pred našom publikom. Toliko sam zahvalan navijačima koji su doputovali ovdje”, ističe reprezentativac BiH Jusuf Nurkić.

"Volio bih da ne pravimo greške u odbrani. U napadu imamo određeni kvalitet, iako nam nedostaju važni igrači. Svjesni smo da moramo igrati odbranu do savršenstva, iako sam zadovoljan pristupom igrača koji imaju veliku želju", rekao je selektor Adis Bećiragić.

O planu za naredne dvije utakmice, rekao je:

"Plan je da igramo bolju odbranu, bez kalkulacija. Ipak, ne želim sada govoriti o tome, trebamo prespavati i smisliti šta je najbolje za nas."

Utakmica BiH – Grčka počinje u 14 časova. Pravdu će dijeliti Martins Kozlovskis (Letonija), Ventsislav Velikov (Bugarska) i Paulo Markez (Portoriko).

Autor Haris Krhalić
13:34

Nurkićeva poruka Janisu

Nurkić je juče poručio da je najbitnije zaustaviti Janisa u tranziciji jer tu je najopasniji, dok su mu šutevi sa poludistance slabiji dio igre.

"Mislim da igra više na petici nego na četvorci, ali i on će morati igrati odbranu. No, na kraju krajeva moramo ga zaustavljati u tranziciji i forsirati da šutira te živjeti s njegovim šutevima. Generalno, u posljednjih nekoliko godina na Eurobasketu, nije se dobro snalazio u toj vrsti odbrane", rekao je Nurkić.

Izvor: fiba.basketball

13:03

Žestok otpor Italijanima

Nakon što su u potpunosti nadigrani od reprezentacije Španije, "zmajevi" su pružili mnogo bolji otpor Italiji. Pet minuta prije kraja bh. reprezentativci imali su pet poena zaostatka, ali snage za čudo nije bilo.

12:55

Dobro došli

Ostanite uz Mondo i pratite prenos utakmice BiH - Grčka.

Najnovije