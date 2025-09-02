"Zmajevi" danas ponovo na parketu: Protivnik je Grčka

Nova teška utakmica za reprezentaciju BiH.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaši Bosne i Hercegovine danas izlaze na parket u svom četvrtom nastupu na Eurobasketu, gdje će u okviru grupe C odmjeriti snage sa selekcijom Grčke. Utakmica počinje u 14 časova.

Grci u duel ulaze sa maksimalnim učinkom (3-0), pošto su do sada savladali Gruziju, Kipar i Italiju. Naši reprezentativci imaju skor 1-2 – pobjedu protiv Kipra i poraze od Italije i Španije.

Uloga favorita svakako pripada ekipi Grčke, koja raspolaže kvalitetnim sastavom i nalazi se u sjajnoj formi. Ipak, trijumf bh. tima značio bi ogroman korak ka plasmanu u narednu fazu takmičenja.

"Volio bih da ne pravimo greške u odbrani. U napadu imamo određeni kvalitet, iako nam nedostaju važni igrači. Svjesni smo da moramo igrati odbranu do savršenstva, iako sam zadovoljan pristupom igrača koji imaju veliku želju", rekao je selektor Adis Bećiragić.

O planu za naredne dvije utakmice, rekao je:

"Plan je da igramo bolju odbranu, bez kalkulacija. Ipak, ne želim sada govoriti o tome, trebamo prespavati i smisliti šta je najbolje za nas."

Najveća zvijezda Grčke je NBA superstar Janis Adetokunbo, dok je u redovima bh. selekcije glavna uzdanica Jusuf Nurkić.

Poslije današnjeg okršaja, "zmajeve" očekuje i posljednji duel u grupnoj fazi – u četvrtak protiv Gruzije – koji bi mogao biti presudan u borbi za osminu finala.