Srbija neprijatno iznenadila Đurovića: Odmah poslije meča rekao šta mu najviše smeta

Košarkaški trener Vlade Đurović analizirao je pobjedu Srbije protiv Češke, a otkrio je i šta ga je neprijatno iznenadilo u igri našeg tima na Eurobasketu 2025.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Srbije nastavili su niz pobjeda na Evropskom prvenstvu, pošto je u četvrtom kolu grupne faze savladana Češka (82:60), ali košarkaški stručnjak vlade Đurović nije zadovoljan izdanjem srpskog tima. Po njegovim riječima, postoji veliki problem u igri reprezentacije - to je broj postignutih poena sa distance, bilo da je riječ o trojkama ili "dugim" dvojkama.

Analizirajući utakmicu u studiju televizije Arena sport, košarkaški trener je upozorio na loše procente šuta za tri poena reprezentacije Srbije. Iako meč protiv Češke nije reprezentativan uzorak, treba imati u vidu da je Srbija pogodila samo tri trojke iz čak 21 pokušaja! Đurović je upitan za Micićevu ulogu, ali se brzo prebacio na šut, nakon što je pomenuo da je Vasa bio raspoloženiji od saigrača u tom segmentu.

"Dopalo mi se. Igrao je poprilično dugo", rekao je Vlade Đurović o ulozi srpskog plejmejkera i zatim dodao: "Vasilije Micić bi vjerovatno igrao i duže da se nije povrijedio. Jedini je koji je ubacio dve spolja, jednu trojku i jednu dugu dvojku gdje je nagazio. Neprijatno iznenađenje je naš šut. Jutros je trebalo da imamo šuterski trening, išla su samo dva igrača... Sve koševe smo dali iz reketa, zakucavanja, kontre... Svaka čast za kontranapad. Skidamo sve lopte i odmah krećemo u kontru, to je dobro. Trčali su igrači, nisu bili neozbiljni, istrošili su dosta energije. Kad ne možeš da ubaciš, to je teško. Ovakvoj ekipi treba da se postigne 120 koševa, kao Nijemci Britancima. Mi bismo to dali sa ovakvim pristupom. Četiri šuta izvan reketa, to je nevjerovatno. Tome dugo nisam prisustvovao", rekao je Đurović nakon ubjedljive pobjede Srbije.

Iskusni košarkaški stručnjak smatra da bi šut sa distance mogao da bude najveći problem Srbije u narednim mečevima. "Vanja je šutirao 1/5, recimo. Avramović je pogodio posljednju, prije toga sve promašio. Gudurić nije ubacio, Dobrić nije šutnuo... To me malo zabrinjava. Neće nama Turci dozvoliti da tako ulazimo, zakucavamo, dajemo zicere. To bismo morali da vidimo. Imamo dan da se posvetimo šutu. Bez šuta mnoge stvari ne mogu da se naprave. Ja sam zadovoljan kako smo dali 82 poena. Utakmica za zaborav", zaključio je Đurović.

Kako Srbija šutira na Eurobasketu 2025?

Utakmica protiv Češke nije bila previše efikasna, a srpski tim imao je strašnih problema sa šutem. Po jednu trojku ubacili su Vasilije Micić, Aleksa Avramović i Vanja Marinković, što je nedovoljno protiv rivala koji ni na koji način nije mogao da pruži otpor Srbiji i po svim parametrima je među najslabijima na Evropskom prvenstvu.

Micić, Avramović i Marinković su šutirali 1/4 sa distance, Nikola Jović i Marko Gudurić su promašili po tri šuta, a na 0/1 su bili još Stefan Jović, Tristan Vukčević i Filip Petrušev. Gledano timski, Srbija je šutirala tek 3/21 za ti poena na ovom meču, što je izuzetno slabih 14,3 odsto.

Gledajući kompletan turnir, odnosno prva četiri meča u takmičenju, Srbija sa distance šutira 33 odsto. To uopšte nisu katastrofalni procenti, ali tek treba da se igraju najbitniji mečevi na Evropskom prvenstvu - borba sa Turcima za prvo mjesto u grupi, pa onda nokaut faza turnira.

Srbija je u prvom kolu protiv Estonije šutirala 11/25 (44 odsto), u drugom kolu protiv Portugala 8/25 (32 odsto), a u trećoj rundi protiv Letonije 8/20 (40 odsto). Prije povrede koja ga je udaljila sa turnira, kapiten Bogdanović šutirao je 2/4 za tri poena. Evidentno je da će tim iskusnog selektora Svetislava Pešića morati da podigne procente pogođenih šuteva sa distance, a svaka ubačena trojka mogla bi da bude ključ za dobar uspjeh.