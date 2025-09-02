logo
Ovo vidi samo Nikola Jokić: Česi ostali u čudu, a Milutinov sam pod košem

0

Centar reprezentacije Srbije Nikola Jokić oduševio još jednim potezom na meču protiv Češke na Eurobasketu 2025.

Asistencija Nikole Jokića za Nikolu Milutinova Izvor: X/EuroBasket/printscreen

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Češku (82:60) u četvrtom kolu grupne faze Eurobasketa 2025, pa posljednji meč u grupi protiv Turaka čeka sa maksimalnim učinkom. Isti je slučaj i sa ekipom Ergina Atamana - biće to direktan dvoboj za prvo mjesto u grupi, pa je zbog toga Pešić koristio svaki trenutak da odmori Nikolu Jokića, prvu zvijezdu ovogodišnjeg takmičenja.

Ipak, Jokić je uspio da se istakne i na meču protiv Češke. Njemu stvarno ne treba mnogo prostora da bi izveo neki magičan potez, šokirao defanzivce i nekog od saigrača spojio sa košem. Pored nevjerovatne asistencije nakon prvog napada Češke, tu je i sjajno dodavanje za Nikolu Milutinova kada je Srbija probala da igra sa dva centra.

Nakon što je lopta izbačena iz reketa ispod koša koji su branili Česi, Nikola Jokić je bio najbrži i stigao je do nje. Reprezentacija Češke nije uspela da se postavi u odbranu, jer je centar iz Sombora munjevito reagovao i odmah asistirao Nikoli Milutinovu za veoma lake poene. Pogledajte kako je to izgledalo:

Kakve brojke bilježi Jokić na Eurobasketu?

Na mečevima NBA lige najbolji košarkaš planete nas je navikao da stalno "flertuje" a tripl-dabl učinkom, ali u evropskoj košarci situacija je nešto drugačija. Prije svega, igra se kraće nego u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, pa su i brojke prilagođene tome - a posebno treba imati u vidu da se selektor Pešić trudio da Nikolu Jokića odmori u grupnoj fazi turnira.

Jokić je na prva četiri meča igrao manje od 24 minuta u prosjeku, a na utakmici protiv Češke proveo je na parketu tek 18 minuta. Naravno, bila je to "priprema" za derbi grupne faze protiv Turske, kada će Nikola ponovo biti najbitniji igrač srpskog nacionalnog tima i lider ekipe na terenu.

Prva četiri meča Nikola Jokić obilježio je sjajnim partijama. U dosadašnjem toku turnira prosječno bilježi 19,8 poena, 9,3 skokova i 4,5 asistencije po meču. Svoje prosjeke pokvario je upravo na utakmici protiv Češke kada je imao "samo" šest poena, sedam skokova i četiri asistencije. Nije bilo potrebe da se više umara.

