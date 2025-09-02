Povrede su već upropastile Eurobasket: Litvanija možda ostala bez najboljeg igrača

Loše vijesti za reprezentaciju Litvanije poslije pobjede nad Finskom na Eurobasketu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

U derbiju večeri Litvanija je pobedila Finsku 81:78 i time je praktično obezbijedila drugo mjesto u grupi "B", međutim selektor Rimas Kurtinaitis nikako ne može da bude srećan. Rokas Jokubaitis, možda i najbolji igrač njegove reprezentacije, doživio je povredu zbog koje je morao iz igre.

Jokubaitis je povrijedio koljeno sredinom treće dionice kada je pao i ostao na parketu, a uz pomoć prvo saigrača, pa ljudi iz svog stručnog štaba, otišao je u svlačionicu na dalje preglede koji bi mogli da odrede sudbinu Litvanije.

Today, the Lithuanian national team suffered a setback - Rokas Jokubaitis suffered a knee injury. Very badpic.twitter.com/GVzVHTqqx7 — Dakas ‡ (@Dakasr2)September 1, 2025



"Nisam doktor, ja sam trener...", rekao je Kurtinaitis poslije utakmice na konferencije za medije kada su se navijači Litvanije ipak nadali da će od njega čuti neke riječi utjehe: "Vidjećemo sutra. Možda večeras bude morao da ode u bolnicu. Ako ga izgubimo, to će da bude veliki problem za nas u nastavku takmičenja".

Rokas Jokubaitis (24) je košarkaš Bajerna iz Minhena od ovog ljeta, nakon što je prethodno igrao za Žalgiris, Barselonu i Makabi, a 2022. godine bio je proglašen za najvećeg talemnta Evrolige.

U trenutku povrede imao je čak 16 poena, devet asistencija i dva skoka, a ukupno je drugi asistent turnira sa prosjekom od 8,5 po meču. Takođe, važno je reći da u prosjeku daje 17,3 poena i da je zato ključni igrač Litvanije uz Jonasa Valančijunasa koji je lider već godinama.

Prethodno su turnir zbog povreda završili Bogdan Bogdanović, Andrejs Gražulis iz Letonije i Johanes Fojtman iz Njemačke.