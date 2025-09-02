"Bogdan nam je to rekao na večeri": Srbija ima motiv više za zlato na Eurobasketu

Stefan Jović otkrio je i šta je Bogdan Bogdanović rekao cijelom timu na večeri prije odlaska iz Rige. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.
Srbija je upisala i četvrtu pobjedu na Eurobasketu, lako i ubedljivo je savladala Češku i iskoristila taj meč za uigravanje. Poslije toga je pred novinare stao novi kapiten tima Stefan Jović.
"Rutinska pobjeda, od početka do kraja, kontrolisali smo sve. Podijelili minutažu i to je najbitnije. Imamo dan odmora. Najbitniji meč protiv Turske", rekao je Jović.
Meč sa Turskom odlučiće o prvom mjestu u grupi što automatski donosi i lakši put do finala.
"Nismo stigli mnogo da ih gledamo, ali jako dobro igraju, to vidimo po rezultatima i razlici koju prave. Imaćemo sastanak, pripremu, vidjećemo šta oni to igraju i to je u principu to, da iskoristimo dan za odmor i pripremu i da izađemo i dobijemo taj meč."
"Tugovali smo, Bogdan nam je dao motiv"
Moraće Srbija do kraja takmičenja da igra bez povrijeđenog Bogdana Bogdanovića.
"Tugovali smo malo kada smo saznali tu vijest. Već danas znamo šta treba da radimo, u kontaktu smo sa njim. Igramo za njega, gledamo da nam to bude dodatni motiv do kraja prvenstva."
Otkrio je i Bogdanov kum Stefan i šta je to njima rekao na timskoj večeri.
"Sinoć je na večeri prije odlaska pomenuo da koga nema, da se bez njega može i mora, da se držimo i da guramo."
"Vasi to mnogo znači, moja uloga se ne mijenja"
Novi kapiten je sada upravo Stefan, najiskusniji član tima.
"Svim prijateljima sam odgovarao na prouke i rekao da je čast uloga kapitena, ali da je moja uloga i kroz Manilu i ovdje drugačija, da prenesem momcima šta znači ovaj dres, da im usadim te vrijednosti, da znaju za koga igraju, da izvučem maksimum iz svakoga.
Publika je u više navrata skandirala Vasi Miciću što je i te kako značajno za cijeli tim.
"Mislim da znači, to je glavni cilj bio, Vasa nam je neophodan, vanserijski igrač. Potreban nam je u najboljem izdanju. Možda trenutno nije u toj formi u kojoj treba da bude. Odigrao je jako dobro prvo poluvrijeme. Mislim da će za Tursku da bude na svom nivou.
Prokomentarisao je na kraju i to što se dozvoljava nešto grublja igra na Eurobasketu.
"Drugačije u odnosu na Evroligu, pušta se prvi kontakt, posebno za centre. Dok ne spustimo loptu njima, rvanje je u reketu. Moramo da se prilagodimo. Kukanje nije opcija, da stegnemo zube i da se prilagodimo", zaključio je Jović.