"Bogdan nam je to rekao na večeri": Srbija ima motiv više za zlato na Eurobasketu

Autor Nemanja Stanojčić
0

Stefan Jović otkrio je i šta je Bogdan Bogdanović rekao cijelom timu na večeri prije odlaska iz Rige. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Stefan Jović poslije meča Srbija Češka Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija je upisala i četvrtu pobjedu na Eurobasketu, lako i ubedljivo je savladala Češku i iskoristila taj meč za uigravanje. Poslije toga je pred novinare stao novi kapiten tima Stefan Jović.

"Rutinska pobjeda, od početka do kraja, kontrolisali smo sve. Podijelili minutažu i to je najbitnije. Imamo dan odmora. Najbitniji meč protiv Turske", rekao je Jović.

Meč sa Turskom odlučiće o prvom mjestu u grupi što automatski donosi i lakši put do finala.

"Nismo stigli mnogo da ih gledamo, ali jako dobro igraju, to vidimo po rezultatima i razlici koju prave. Imaćemo sastanak, pripremu, vidjećemo šta oni to igraju i to je u principu to, da iskoristimo dan za odmor i pripremu i da izađemo i dobijemo taj meč."

"Tugovali smo, Bogdan nam je dao motiv"

03:05
Stefan Jović izjava posle Češke
Izvor: Mondo/Nemanaja Stanojčić
Izvor: Mondo/Nemanaja Stanojčić

Moraće Srbija do kraja takmičenja da igra bez povrijeđenog Bogdana Bogdanovića.

"Tugovali smo malo kada smo saznali tu vijest. Već danas znamo šta treba da radimo, u kontaktu smo sa njim. Igramo za njega, gledamo da nam to bude dodatni motiv do kraja prvenstva."

Otkrio je i Bogdanov kum Stefan i šta je to njima rekao na timskoj večeri.

"Sinoć je na večeri prije odlaska pomenuo da koga nema, da se bez njega može i mora, da se držimo i da guramo."

"Vasi to mnogo znači, moja uloga se ne mijenja"

Novi kapiten je sada upravo Stefan, najiskusniji član tima.

"Svim prijateljima sam odgovarao na prouke i rekao da je čast uloga kapitena, ali da je moja uloga i kroz Manilu i ovdje drugačija, da prenesem momcima šta znači ovaj dres, da im usadim te vrijednosti, da znaju za koga igraju, da izvučem maksimum iz svakoga.

Publika je u više navrata skandirala Vasi Miciću što je i te kako značajno za cijeli tim.

"Mislim da znači, to je glavni cilj bio, Vasa nam je neophodan, vanserijski igrač. Potreban nam je u najboljem izdanju. Možda trenutno nije u toj formi u kojoj treba da bude. Odigrao je jako dobro prvo poluvrijeme. Mislim da će za Tursku da bude na svom nivou.

Prokomentarisao je na kraju i to što se dozvoljava nešto grublja igra na Eurobasketu.

"Drugačije u odnosu na Evroligu, pušta se prvi kontakt, posebno za centre. Dok ne spustimo loptu njima, rvanje je u reketu. Moramo da se prilagodimo. Kukanje nije opcija, da stegnemo zube i da se prilagodimo", zaključio je Jović.

