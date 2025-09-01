logo
"Dobio sam udarac u rebra": Micić se oglasio poslije napuštanja terena, otkrio kako se osjeća

0

Vasilije Micić otkrio je da se osjeća dobro poslije udarca koji je dobio u meču protiv Češke.

Vasilije Micić o povredi protiv Češke Izvor: fiba.basketball

Reprezentacija Srbije obezbijedila je pobjedu nad ekipom Češke, a meč je zasigurno obilježio povratak Vase Micića koji je poslije duže vremena dobio nešto veću minutažu koju je sa uspjehom koristio. Nema sumnje da bi učinak bio još bolji, ali je početkom posljednje dionice Kraljevčanin dobio udarac u rebra i poslije pobjede, prvo pitanje je glasilo kako je Vasilije Micić, s obzirom na to da je u bolovima napustio teren.

"Valjda je dobro. Dobio sam udarac u rebra, malo je bolno, vidjećemo poslije meča, ali mislim da će biti dobro", rekao je Micić poslije pobede za Arenu sport, a kasnije je i trener Pešić na konferenciji za medije potvrdio da je Micić dobro.

Susret su obilježile i ovacije za Vasu Micića sa tribina kad je krajem prve četvrtine ušao na teren. "Iznenadio sam se. Ne zna šta su prepoznali, a da dosad nisam pokazao, ali hvala im. Lijep je osjećaj", prokomentarisao je Vasa uz osmijeh.

Srbija je ubjedljivo slavila protiv Češke, a Micić je poslije pobjede istakao da je usredsređenost na svaki sljedeći meč veoma važna: "Svako od nas ima drugačije ambicije, svaka utakmica je mini-finale, tako pristupam svakom meču. Nisam igrao dugo, ali to je moj pristup svih ovih godina. Vjerujem da svako ko je iskoristi minute u ovom meču, izašao je bolji."

Srbija će igrati protiv reprezentacije Turske za prvo mjesto na tabeli grupne faze Eurobasketa. "Oni igraju odlično, sazrili su kao ekipa, njihovi lideri - uključujući Larkina - tu su i Šengun i Osman, ali Larkin je dosta doprinosi mirnoći i to je ukomponovano na vrhunskom nivou, ali imamo i mi šta da ponudimo, biće to vrhunska utakmica."

Već sada postoje kalkulacije za narednu fazu takmičenja, međutim Vasa je bio iskren i otkrio da već godinama ne prati ko bi mogao biti naredni rival timu. "Ne radim to već godinama, ne iz nepoštovanja, jednostavno u slučaju da želiš da ideš do kraja moraš da se suočiš sa svima. Oni svi znaju, ja zaista ne znam, trudim se da se fokusiram da budem pet posto bolji u tijelu svaki dan. Tako da - ko kod došao dobro došao", završio je Micić.

