UŽIVO SRBIJA - ČEŠKA: Vasa sipa!

Srbija i Češka sastaju se u 20.15 časova.
Srbija i Češka sastaju se u četvrtoj utakmici grupne faze na Eurobasketu i njihov meč počinje u 20.15 sati.
Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA"...
16' Micić cijepa mrežicu!
40:14 za Srbiju. Vasilije Micić pogodio je dva šuta zaredom, ovo je bio za samopouzdanje, za "orlove"! Srbija može da računa na starog Vasu, to smo čekali!
15' Jokić i Milutinov zajedno na terenu
33:12 za Srbiju. Prvi put vidimo Jokića i Milutinova zajedno na terenu, ovo je priprema selektora Pešića za meč protiv Turske. Milutinov se našao na liniji penala, ali je promašio.
13' Avramović na terenu
29:9 za Srbiju. Česi su vezali 4:0, a onda je Milutinov postigao poene za srpski tim.
12' Nema Nikole Jovića
27:5 za Srbiju. Krajem prve červtine Jović je izvrnuo skočni zglob, od tada se nije vraćao na teren.
Kraj prve četvrtine - 27:5 za Srbiju
Vasilije Micić donio je poene Srbiji nakon što je ušao na teren kao zamjena za Marka Gudurića.
9' Milutinov na terenu
23:5 za Srbiju. Milutinov je zamijenio Jokića na terenu i već u prvom napadu upisao nove poene.
8' Srbija uvećava razliku
21:3 za Srbiju. Petrušev je sa linije penala pogodio oba puta za još veću razliku "orlova".
8' Petrušev i Jović ubacili 15 od 19 poena
19:3 za Srbiju. Jović i Petrušev su kombinovano ubacili 15 poena!
6' Dobar start Petruševa i Jovića
17:3 za Srbiju. Petrušev odlično izgleda na terenu, a pored njega je tu i Nikola Jović koji je ubacio šest poena.
5' Češka traži minut odmora
11:3 za Srbiju. Srbija je napravila brzu seriju, tako da je za pet minuta ubacila 11 poena, dok je rival postigao tri i tako je klupa Češke zatražila minut odmora, kako se izabranici Svetislava Pešića ne bi suviše odlijepili u ranoj fazi meča.
4' Česi smanjuju
9:3 za Srbiju. Zidek je pogodio za tri poena, ovo su prvi poeni za Čehe na ovom meču, a onda je Petrušev bio precizan.
3' Srbija ubjedljiva
7:0 za "orlove". Srbija je poenima Jokića, a onda i Petruševa sa linije penala došla do vođstva od 7:0. Još nema poena za Čehe.
1' Srbija je ukrala loptu i dolazi do poena
4:0 za Srbiju. Gudurić je došao do poena nakon što je bio sam na polovini rivala, a onda je i Petrušev u tranziciji došao do poena.
Petorke
- Srbija: Petrušev, N. Jović, Jokić, Gudurić, Avramović.
- Češka: Zidek, Bohačik, Sehbal, Kreječi, Križ.
Česi pred Srbiju...
Češka nema izbora, mora da pobijedi Srbiju po svaku cijenu. Poraz ih izbacuje sa Eurobasketa, dok trijumf daje kakvu-takvu nadu za prolaz u nokaut fazu. Najteži mogući zadatak imaju, svjesni su da su priterani uza zid. Zna to i NBA as iz češkog tima Vit Krejči.
Trening "orlova"
Evo kako je izgledao trening pred Češku
Posjetili smo trening "orlova" na kome smo vidjeli - Nikolu Jokića! Na dosadašnjim treninzima on je uglavnom već bio u svlačionici kada je dolazilo do dijela treninga otvorenog za medije, a sada je očigledno ostao duže i htio je što bolje da se pripremi za naredni duel.
Srbija je imala dan pauze
Nakon vijesti da kapiten Bogdan Bogdanović propušta ostatak Evropskog prvenstva, Srbiji je dobro došao dan pauze. Srpski tim dosad ima maksimalan skor, pošto su bili bolji od Estonije (98:64), Portugala (80:69) i Letonije 84:80.
Dobro došli
Srbija i Češka sastaju se u četvrtoj utakmici grupne faze na Eurobasketu i njihov meč počinje u 20.15 sati, dešavanja sa meča možete pratiti iz MONDO lajv tekstualni prenos i našeg izvještača sa lica mjesta.
UKRATKO
- Srbija - Češka 27:5