logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO SRBIJA - ČEŠKA: Vasa sipa! 0
Nikola Jokić
Nikola Jokić
0

UŽIVO SRBIJA - ČEŠKA: Vasa sipa!

Možda će vas zanimati

Možda će vas zanimati

Srbija i Češka sastaju se u 20.15 časova.

Nikola Jokić Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija i Češka sastaju se u četvrtoj utakmici grupne faze na Eurobasketu i njihov meč počinje u 20.15 sati.

Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA"...

Možda će vas zanimati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
20:50

16' Micić cijepa mrežicu!

40:14 za Srbiju. Vasilije Micić pogodio je dva šuta zaredom, ovo je bio za samopouzdanje, za "orlove"! Srbija može da računa na starog Vasu, to smo čekali!

20:49

15' Jokić i Milutinov zajedno na terenu

33:12 za Srbiju. Prvi put vidimo Jokića i Milutinova zajedno na terenu, ovo je priprema selektora Pešića za meč protiv Turske. Milutinov se našao na liniji penala, ali je promašio.

20:44

13' Avramović na terenu

29:9 za Srbiju. Česi su vezali 4:0, a onda je Milutinov postigao poene za srpski tim.

20:41

12' Nema Nikole Jovića

27:5 za Srbiju. Krajem prve červtine Jović je izvrnuo skočni zglob, od tada se nije vraćao na teren.

20:34

Kraj prve četvrtine - 27:5 za Srbiju

Vasilije Micić donio je poene Srbiji nakon što je ušao na teren kao zamjena za Marka Gudurića.

20:33

9' Milutinov na terenu

23:5 za Srbiju. Milutinov je zamijenio Jokića na terenu i već u prvom napadu upisao nove poene.

20:31

8' Srbija uvećava razliku

21:3 za Srbiju. Petrušev je sa linije penala pogodio oba puta za još veću razliku "orlova".

20:31

8' Petrušev i Jović ubacili 15 od 19 poena

19:3 za Srbiju. Jović i Petrušev su kombinovano ubacili 15 poena!

20:27

6' Dobar start Petruševa i Jovića

17:3 za Srbiju. Petrušev odlično izgleda na terenu, a pored njega je tu i Nikola Jović koji je ubacio šest poena.

20:25

5' Češka traži minut odmora

11:3 za Srbiju. Srbija je napravila brzu seriju, tako da je za pet minuta ubacila 11 poena, dok je rival postigao tri i tako je klupa Češke zatražila minut odmora, kako se izabranici Svetislava Pešića ne bi suviše odlijepili u ranoj fazi meča.

20:23

4' Česi smanjuju

9:3 za Srbiju. Zidek je pogodio za tri poena, ovo su prvi poeni za Čehe na ovom meču, a onda je Petrušev bio precizan.

20:21

3' Srbija ubjedljiva

7:0 za "orlove". Srbija je poenima Jokića, a onda i Petruševa sa linije penala došla do vođstva od 7:0. Još nema poena za Čehe.

20:18

1' Srbija je ukrala loptu i dolazi do poena

4:0 za Srbiju. Gudurić je došao do poena nakon što je bio sam na polovini rivala, a onda je i Petrušev u tranziciji došao do poena.

20:14

Petorke

  • Srbija: Petrušev, N. Jović, Jokić, Gudurić, Avramović.
  • Češka: Zidek, Bohačik, Sehbal, Kreječi, Križ.
18:40

Česi pred Srbiju...

Možda će vas zanimati

Češka nema izbora, mora da pobijedi Srbiju po svaku cijenu. Poraz ih izbacuje sa Eurobasketa, dok trijumf daje kakvu-takvu nadu za prolaz u nokaut fazu. Najteži mogući zadatak imaju, svjesni su da su priterani uza zid. Zna to i NBA as iz češkog tima Vit Krejči.

18:39

Trening "orlova"

18:38

Evo kako je izgledao trening pred Češku

Možda će vas zanimati

Posjetili smo trening "orlova" na kome smo vidjeli - Nikolu Jokića! Na dosadašnjim treninzima on je uglavnom već bio u svlačionici kada je dolazilo do dijela treninga otvorenog za medije, a sada je očigledno ostao duže i htio je što bolje da se pripremi za naredni duel.

18:37

Srbija je imala dan pauze

Nakon vijesti da kapiten Bogdan Bogdanović propušta ostatak Evropskog prvenstva, Srbiji je dobro došao dan pauze. Srpski tim dosad ima maksimalan skor, pošto su bili bolji od Estonije (98:64), Portugala (80:69) i Letonije 84:80.

18:37

Dobro došli

Srbija i Češka sastaju se u četvrtoj utakmici grupne faze na Eurobasketu i njihov meč počinje u 20.15 sati, dešavanja sa meča možete pratiti iz MONDO lajv tekstualni prenos i našeg izvještača sa lica mjesta.

UKRATKO

  • Srbija - Češka 27:5
učitaj još +

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije