Ukrajinci došli na Eurobasket da navijaju za Srbiju: U ruci Jokić, a na majici čuveni Bogdanov citat

Na Evropskom prvenstvu smo sreli i par iz Ukrajine koji je došao da navija za Srbiju i Jokića. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nisu samo navijači Srbije ti koji na Eurobasketu navijaju za "orlove", ima i onih koji dolaze sa drugih strana svijeta. Tako smo sreli i par iz Ukrajine, Denisa i Juliju. Oni su iz Kijeva i došli su u Rigu da bi pružili podršku prvenstveno Nikoli Jokiću pošto ga obožavaju.

"Da, tu smo zbog Džokera, volimo Denver i Jokića. Pratimo ga, radi sjajan posao. Bili smo u Denveru, gledamo mnogo utakmica", rekao nam je Denis.

U preostalom dijelu turnira Srbija će biti bez kapitena Bogdana Bogdanovića koji je povrijedio zadnju ložu. Oni su uvjereni da to neće praviti problem srpskom timu.

"Mislim da to neće imati uticaj. Bogdan je defintiivno važan igrač tima, ali se nadam da će ući u finale i osvojiti zlato."

Jokićev dres i čuveni Bogdanov citat

Ukrajinci navijaju za Srbiju i Jokića na Eurobasketu

Julija je u rukama držala dres Jokića i nadala se da će možda dobiti autogram od njega, dok je Denis nosio majicu sa čuvenim citatom Bogdana Bogdanovića koji je rekao "Htjeli smo da budemo istorijski pijani", aludirajući na medalju sa Olimpijskih igara u Parizu i veliko slavlje koje je usledio.

"Mi smo napravili ove majice, ručno smo pravili."

Na kraju su imali poruku za Pešićeve izabranike.

"Ostaćemo ovdje tokom cijelog turnira, da navijamo za Srbiju. Idemo Srbija", zaključili su Denis i Julija.