Nikola Jokić se pojavio pred navijačima na Eurobasketu: Njegova reakcija sve govori, samo su ovo čekali

Nikola Jokić je sa saigračima izašao sa treninga i ušao u autobus, a tom prilikom oduševio je okupljene navijače. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Srbija igra protiv Češke četvrti meč na Eurobasketu, a srpski navijači odlučili su da iznenade košarkaše i stručni štab. Pojavili su se ispred dvorane za trening i dočekali ih ispred. Najveća jagma bila je za Nikolom Jokićem i svi okupljeni su samo njega čekali.

Bio je tu jedan dječak koji je nosio njegov dres sa brojem 15 na dresu i samo se pitao da li će Jokić da se pojavi, jer je do sada sve to izbjegavao. Igrači su se redom pojavljivali, prvo se pojavio Nikola Milutinov koji nije bio pretjerano raspoložen, zatim Aleksa Avramović koji je pričao telefonom i nije gledao, pa su ubrzo prošli Vanja Marinković i Vasa Micić, koji je dobio posebnu podršku navijača.

Stefan Jović stao je da porazgovara sa navijačima na kratko, Nikola Jović je zastao da ih otpozdravi, a onda se desilo ono što su svi čekali. Pojavio se Jokić u društvu Marka Gudurića. Aplauzi, skandiranje i to je najbolji košarkaš svijeta znao da cijeni - nasmijao se, podigao flašicu u vis i na taj način se zahvalio.

Kako je reagovao Pešić?

Prvi je, nekih dvadesetak minuta pre igrača, izašao selektor Svetislav Pešić. Prvi je ušao u autobus i dočekan je aplauzima i skandiranjem "Srbija, Srbija".

Zastao je, okrenuo se i podigao palac u vis. Zahvalio se okupljenim navijačima na podršci i otišao da sprema taktiku za Čehe.

