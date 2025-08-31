"Nemoj to da radiš, ti si najbolji": Marko Gudurić mora da se sjeti Gurovićevog savjeta, sad je prava šansa

Bek reprezentacije Srbije Marko Gudurić mora da preuzme stvari u svoje ruke, samopouzdanje više nije i ne smije da bude problem.

Košarkaška reprezentacija Srbije će morati bez kapitena Bogdana Bogdanovića do kraja Evropskog prvenstva, ali ima Svetislav Pešić još napadačkog “arsenala” na raspolaganju. Već protiv Letonaca Marko Gudurić je pokazao da može da bude dostojna zamjena Bogdanoviću. Imao je nekadašnji as Zvezde i Fenera dobre i loše dane u nacionalnom dresu, ali konačno je došlo njegovih pet minuta.

Kuburio je sa šutem na protekla dva velika takmičenja, međutim, to nije presudno kada je njegova igra u pitanju. Često preuzima ulogu pleja, razigrava saigrače i utisak je da se prilagodio misiju koju mu je namijenio selektor "orlova".

Nije tajna da je bek Srbije i novi član Olimpije iz Milana imao problema sa samopouzdanjem na početku karijere, ali je jedan razgovor sve promijenio. Legendarni Milan Gurović je imao velikog uticaja mlađeg imenjaka i godinama mu je inspiracija.

Savjet koji je sve promijenio

Samopouzdanje je promjenljiva kategorija, što najbolje znaju igrači koji steknu status šutera, a mnoge je teže zadržati ga nego do njega stići. Gudurić je imao tu sreću da ga posavjetuje čovjek koji nikada nije sumnjao u sebe i u svoje sposobnosti.

"Ja sam bio povučen, dijete iz malog grada, on mi je probudio 'to nešto'. Sjećam se da sam ja na jednom treningu čuvao Amerikanca Skota i da sam ga udario po licu, onda sam prišao da mu se izvinim. Od neke sramote, najmlađi sam tu, ne daj bože da nekog povrijedim. Onda me je Gurke doveo na stranu, to nikad neću zaboraviti. Vidjevši to što sam uradio, rekao mu je: ‘Nemoj to da radiš, ti si najbolji.’ Onda mi je nogom pokazao na liniju, sve je super ti si dobar momak, ali kad pređeš ovu liniju na terenu, ti si najbolji. Ne postoji Igor Rakočević, ne postoji, ovaj, onaj, ti si najbolji", ispričao je Gudurić jednom prilikom.

Najbolja sezona u karijeri

Gudurić je ovog ljeta stigao u reprezentaciju nakon najbolje sezone u karijeri, a nova medalja sa Srbijom bi definitivno zaokružila cijelu priču. Do sada je bio igrač uloge, ali ovog puta će morati da podnese znatno veći teret i svjestan je toga. Pod palicom Šarunasa Jasikevičijusa je "procvjetao", pokazao sjajne plejmejkerske sposobnosti, bio ključni igrač na putu ka osvajanje titule šampiona Evrope, a u Istanbulu će se zauvijek pamtiti partija iz polufinala I "ona trojka" iz finala Evrolige koja Guduriću moraju poslužiti kao inspiracija u nastavku Evropskog prvenstva.