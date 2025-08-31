logo
FIBA se oglasila zbog Bogdana Bogdanovića: Poslali su poruku kapitenu Srbije

FIBA se oglasila zbog Bogdana Bogdanovića: Poslali su poruku kapitenu Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

FIBA je potvrdila da Bogdan Bogdanović više neće nastupati na Eurobasketu i poželjela je brz oporavak kapitenu Srbije.

FIBA poželjela brz oporavak Bogdanu Bogdanoviću Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

"Koliku razliku pravi samo jedan dan? Srbija se osjećala jako dobro oko šansi na Eurobasketu nakon ključne partije Nikole Jokića kojije dao 39 poena domaćinu Letoniji u subotu uveče, ali u nedjeljno jutro je počelo poražavajućim vijestima", navela je FIBA na zvaničnom sajtu Eurobasketa u vijesti o povredi Bogdana Bogdanovića. 

Oglasila se FIBA zbog povrede jednog od najboljih košarkaša ovog prvenstva. Nakon što je KSS potvrdio loše vijesti, poželjeli su Bogdanu iz FIBA brz oporavak. 

"Želimo brz oporavak Bogiju koji će propustiti ostatak Eurobasketa zbog povrede zadnje lože", navodi se u saopštenju FIBA. Pogledajte taj post na društvenim mrežama:

Srbija će sada nastaviti takmičenje mečevima sa Češkom i Turskom u grupnoj fazi. Moraće to bez svog kapitena i jednog od najboljih igrača, a nažalost i u nokaut fazi će biti bez Bogdanovića.

Bogdan Bogdanović Eurobasket 2025 Srbija orlovi FIBA

Komentari 0

