FIBA se oglasila zbog Bogdana Bogdanovića: Poslali su poruku kapitenu Srbije

FIBA je potvrdila da Bogdan Bogdanović više neće nastupati na Eurobasketu i poželjela je brz oporavak kapitenu Srbije.

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

"Koliku razliku pravi samo jedan dan? Srbija se osjećala jako dobro oko šansi na Eurobasketu nakon ključne partije Nikole Jokića kojije dao 39 poena domaćinu Letoniji u subotu uveče, ali u nedjeljno jutro je počelo poražavajućim vijestima", navela je FIBA na zvaničnom sajtu Eurobasketa u vijesti o povredi Bogdana Bogdanovića.

Oglasila se FIBA zbog povrede jednog od najboljih košarkaša ovog prvenstva. Nakon što je KSS potvrdio loše vijesti, poželjeli su Bogdanu iz FIBA brz oporavak.

"Želimo brz oporavak Bogiju koji će propustiti ostatak Eurobasketa zbog povrede zadnje lože", navodi se u saopštenju FIBA. Pogledajte taj post na društvenim mrežama:

We wish a speedy recovery to Bogi who will miss the remainder of#EuroBasketdue to a hamstring injurypic.twitter.com/NVcO1e8b37 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket)August 31, 2025

Srbija će sada nastaviti takmičenje mečevima sa Češkom i Turskom u grupnoj fazi. Moraće to bez svog kapitena i jednog od najboljih igrača, a nažalost i u nokaut fazi će biti bez Bogdanovića.