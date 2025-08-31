Bogdan prvu medalju za Srbiju uzeo u Rigi: Sa 18 bio "druga violina", zaboravljeni plej vječitih je dominirao

Bogdan Bogdanović je prvu medalju u dresu Srbije uzeo baš u Rigi. Da li se sjećate baš svih njegovih tadašnjih saigrača?

Bogdan Bogdanović je završio takmičenje na Eurobasketu u Rigi poslije povrede zadnje lože koju je zadobio u drugom kolu protiv Portugala. Pukla mu je zadnja loža i on se više neće vraćati na teren. Ipak, nadamo se da ćemoga vidjeti još jednom - na tronu.

Zapravo je Riga mjesto na kome je počeo da ređa medalje. Za sada je osvojio šest odličja u dresu selekcije Srbije, a prvo je došlo 10. jula 2011. kada je selekcija Srbije za igrače do 19 godina izgubila finale Svjetskog prvenstva.

Igralo se u Rigi, Litvanija je bila bolja 85:67, a Jonas Valančijunas je bio ono što je danas Nikola Jokić. Dao je 36 poena i imao je osam skokova. Bio je to početak kapitenske sjetve drugih mjesta.

Bogdan tada nije bio najbolji

Nije Bogdanović bio lider tog tima, zapravo je samo na polufinalu sa Argentinom bio najbolji. Pobijedili su "orlići" 76:71, a on je uz 25 poena imao osam skokova. U idealnoj petorci se našao jedan srpski košarkaš - tada igrač Crvene zvezde, a kasnije i plej Partizana Aleksandar Cvetković.

Ko je sve igrao za Srbiju?

Osim Aleksandra Cvetkovića, koji sada igra košarku za Betis u Španiji, bilo je još poznatih imena u timu. Nekadašnji "A" reprezentativci Nemanja Krstić, Nemanja Dangubič i Lua Mitrović su bili kičma te generacije. Selektor Dejan Mijatović je zvao i bivšeg centra Partizana Nemanju Bešovića, a kao talenat iz Hemofarma je dodat Petar Lambić.

Plemejker ekipe bio je Bogić Vujošević, koji je sada već godinama u Austriji, a krilni košarkaš Đorđe Drenovac je tada bio u Megi, dok je sada u Mađarskoj. Marko Gujaničić je odavno završio karijeru, a tada talentovani centar Nikola Silađi kasnije je igrao u Rumuniji, Makedoniji...

Za Srbiju su igrali: Aleksandar Cvetković, Bogić Vujošević, Petar Lambić, Nemanja Krstić, Bogdan Bogdanović, Luka Mitrović, Marko Gujaničić, Nikola Silađi, Nemanja Bešović, Đorđe Drenovac i Nemanja Dangubić.