"Kakve kritike!? Pa mogli smo svi na plažu": Slovenci nagazili Luku Dončića, on im odbrusio

Slovenačka javnost nije zadovoljna kako izgleda nacionalni tim, a Luka Dončić nije htio da se bavi kritičarima. Kako kaže, mogao je da bude na plaži, a ne na terenu.

Izvor: FOT. TOMASZ SOKOLOWSKI / Zuma Press / Profimedia

Luka Dončić ponovo nije uspio da odvede Sloveniju do pobjede na Eurobasketu, a poslije meča sa Francuskom odgovorio je kritičarima. Čak je i u Sloveniji bilo onih koji kritikuju najboljeg košarkaša nacionalnog tima i ekipu Aleksandra Sekulića. Novinar "Ekipe" je pitao Luku kako reaguje na sve to.

Luka Dončić: Na kakve kritike?

Na kakve kritike? Novinar: Kritike koje dolaze od kuće, na primjer.

Kritike koje dolaze od kuće, na primjer. Luka Dončić: Šta mogu da kažem? Borimo se ovdje iako bismo mogli da uživamo na plaži, tako da se nadam da će nas podržati svako ko to želi. Njima hvala.

Slovenija je u prvom meču Eurobasketa poražena od Poljske u dvoboju u kome su dominirali Džordan Lojd i Mateuš Ponitka, a zatim je Francuska predvođena Silvanom Franciskom pobijedila. Na kraju meča sa Francuskom izbio je i incident zbog nesportskog poteza Franciska, pa je Dončić bio vidno nervozan.

Ko je kritikovao Dončića?

Upravo je za "Ekipu" ovaj tim naširoko kritikovao Peter Vilfan. Nekadašnji legendarni košarkaš i osvajač svjetskog zlata sa Jugoslavijom bio je nezadovoljan time kako je Slovenija izgledala na meču sa Poljskom.

"Da slika bude još tužnija, sjetimo se posljednjih nekoliko minuta - vidjeli smo ekipu koja se već odavno predala i samo stajala na parketu. Nismo ni pokušali s nekim presingom, agresivnijom odbranom ili faulovima. Ali, ja igrače razumijem i njih ne krivim za ono što se desilo na utakmici. Još jednom ponavljam - igračima, pa i Luki Dončiću, potrebna je podrška s klupe, odnosno pomoć trenera. Kada je Luka dobio tehničku grešku, morao je da uslijedi tajm-aut. Trener mora da porazgovara s njim, da mu kaže šta i kako. Mi smo onda sa minus šest pali na -13, tek tada je uslijedio tajm-aut, a meč je već bio prelomljen. Ono što gledamo na ovom prvenstvu znači da smo na novo veliko takmičenje ponovo došli taktički nespremni. Ovo je potpuna improvizacija, a za to je sposoban samo Luka Dončić - ostali igrači trebaju precizna uputstva. Kako igrati, šta igrati, koja je njihova uloga. To im se mora reći, nacrtati i na treningu sprovesti. Kada to uradiš, pridružiš im Dončića i dobiješ ekipu koja je sposobna da pobijedi mnoge", rekao je Vilfan.

Da li Slovenija ima šanse?

Izvor: Marcin Bulanda / Sipa Press / Profimedia

Slovenija sada igra sa Belgijom od 14 časova i u tom meču mora da pobijedi kako bi imala čemu da se nada poslije dva poraza. Nakon toga slijedi duel sa Islandom i na kraju sa Izraelom. U slučaju da pobijede sve mečeve Slovenci bi mogli da se nadaju i trećem mjestu u grupi.