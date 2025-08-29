"Neko mora da priča s Dončićem": Haos u Sloveniji, legenda kritikuje dok se ekipa raspada

Legendarni jugoslovenski košarkaš Peter Vilfan pun kritike na račun Slovenije, prije svega selektora Sekulića, a ima zamjerke i na Dončića.

Slovenija je oslabljena i u haotičnom stanju došla na Eurobasket 2025, a bez obzira što u svojim redovima ima jednog od najboljih košarkaša svijeta Luku Dončića - to nije bilo dovoljno da se zabilježi pobjeda na startu grupne faze. Tako je Poljska, jedan od četiri domaćina turnira, slavila sinoć 105:95, uprkos tome što je Dončić ubacio 34 poena...

Zbog poraza na startu turnira već su krenule brojne kritike na račun Slovenaca, a legendarni jugoslovenski košarkaš Peter Vilfan nije ih štedio. Kritike su prije svega bile upućene selektoru Sekuliću, za koga kaže da bi morao i da porazgovara s Dončićem zbog toga što se stalno svađa sa sudijama i upada u negativno raspoloženje, što se na kraju i obilo njima o glavu.

"Da slika bude još tužnija, sjetimo se posljednjih nekoliko minuta - vidjeli smo ekipu koja se već odavno predala i samo stajala na parketu. Nismo ni pokušali s nekim presingom, agresivnijom odbranom ili faulovima. Ali, ja igrače razumijem i njih ne krivim za ono što se desilo na utakmici. Još jednom ponavljam - igračima, pa i Luki Dončiću, potrebna je podrška s klupe, odnosno pomoć trenera. Kada je Luka dobio tehničku grešku, morao je da uslijedi tajm-aut. Trener mora da porazgovara s njim, da mu kaže šta i kako. Mi smo onda sa minus šest pali na -13, tek tada je uslijedio tajm-aut, a meč je već bio prelomljen", kazao je Vilfan za slovenačku "Ekipu".

Šta još Vilfan zamjera Sloveniji?

"Nismo koristili neke visoke igrače. Vidjeli smo da imamo problema, imamo Ščuku, imamo Jurkovića, doveli smo ih obojicu na Eurobasket, a ako vidiš da ne ide s ovima koji igraju, probaj s onima koje imaš na klupi. Pred kraj smo gledali manje-više već odlučenu utakmicu, to je bilo jasno", dodao je legendarni košarkaš nastavivši kritike na račun Sekulića.

Prema riječima Vilfana, samo je na početku utakmice i do poluvremena bio optimista, a poslije toga je izgubio "i želju i volju", pošto je drugo poluvrijeme bilo katastrofalno.

"Ono što gledamo na ovom prvenstvu znači da smo na novo veliko takmičenje ponovo došli taktički nespremni. Ovo je potpuna improvizacija, a za to je sposoban samo Luka Dončić - ostali igrači trebaju precizna uputstva. Kako igrati, šta igrati, koja je njihova uloga. To im se mora reći, nacrtati i na treningu sprovesti. Kada to uradiš, pridružiš im Dončića i dobiješ ekipu koja je sposobna da pobijedi mnoge", naveo je Vilfan i rekao da će gledati opet utakmicu da vidi "da li je Sekulić uopšte bio na klupi".

Šta dalje za Sloveniju?

Slovenija je izgubila prvu utakmicu na turniru, ali objektivno u grupi sigurno igraju dvije slabije reprezentacije od nje i zato može da se nada prolasku u drugu fazu. Slijedi meč sa Francuskom (30. avgusta), pa sa Belgijom dan kasnije, dok potom 2. i 4. septembra imaju duele sa Islandom i Izraelom.

