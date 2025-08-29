logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Neko mora da priča s Dončićem": Haos u Sloveniji, legenda kritikuje dok se ekipa raspada

"Neko mora da priča s Dončićem": Haos u Sloveniji, legenda kritikuje dok se ekipa raspada

Autor Dragan Šutvić
0

Legendarni jugoslovenski košarkaš Peter Vilfan pun kritike na račun Slovenije, prije svega selektora Sekulića, a ima zamjerke i na Dončića.

Peter Vilfan o Sloveniji i Luki Dončiću Izvor: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia / MN Press

Slovenija je oslabljena i u haotičnom stanju došla na Eurobasket 2025, a bez obzira što u svojim redovima ima jednog od najboljih košarkaša svijeta Luku Dončića - to nije bilo dovoljno da se zabilježi pobjeda na startu grupne faze. Tako je Poljska, jedan od četiri domaćina turnira, slavila sinoć 105:95, uprkos tome što je Dončić ubacio 34 poena...

Zbog poraza na startu turnira već su krenule brojne kritike na račun Slovenaca, a legendarni jugoslovenski košarkaš Peter Vilfan nije ih štedio. Kritike su prije svega bile upućene selektoru Sekuliću, za koga kaže da bi morao i da porazgovara s Dončićem zbog toga što se stalno svađa sa sudijama i upada u negativno raspoloženje, što se na kraju i obilo njima o glavu.

Pogledajte

00:44
Luka Dončić jurio na sudije na Eurobasketu
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

"Da slika bude još tužnija, sjetimo se posljednjih nekoliko minuta - vidjeli smo ekipu koja se već odavno predala i samo stajala na parketu. Nismo ni pokušali s nekim presingom, agresivnijom odbranom ili faulovima. Ali, ja igrače razumijem i njih ne krivim za ono što se desilo na utakmici. Još jednom ponavljam - igračima, pa i Luki Dončiću, potrebna je podrška s klupe, odnosno pomoć trenera. Kada je Luka dobio tehničku grešku, morao je da uslijedi tajm-aut. Trener mora da porazgovara s njim, da mu kaže šta i kako. Mi smo onda sa minus šest pali na -13, tek tada je uslijedio tajm-aut, a meč je već bio prelomljen", kazao je Vilfan za slovenačku "Ekipu".

Šta još Vilfan zamjera Sloveniji?

"Nismo koristili neke visoke igrače. Vidjeli smo da imamo problema, imamo Ščuku, imamo Jurkovića, doveli smo ih obojicu na Eurobasket, a ako vidiš da ne ide s ovima koji igraju, probaj s onima koje imaš na klupi. Pred kraj smo gledali manje-više već odlučenu utakmicu, to je bilo jasno", dodao je legendarni košarkaš nastavivši kritike na račun Sekulića.

Prema riječima Vilfana, samo je na početku utakmice i do poluvremena bio optimista, a poslije toga je izgubio "i želju i volju", pošto je drugo poluvrijeme bilo katastrofalno.

"Ono što gledamo na ovom prvenstvu znači da smo na novo veliko takmičenje ponovo došli taktički nespremni. Ovo je potpuna improvizacija, a za to je sposoban samo Luka Dončić - ostali igrači trebaju precizna uputstva. Kako igrati, šta igrati, koja je njihova uloga. To im se mora reći, nacrtati i na treningu sprovesti. Kada to uradiš, pridružiš im Dončića i dobiješ ekipu koja je sposobna da pobijedi mnoge", naveo je Vilfan i rekao da će gledati opet utakmicu da vidi "da li je Sekulić uopšte bio na klupi".

Šta dalje za Sloveniju?

Izvor: MN PRESS

Slovenija je izgubila prvu utakmicu na turniru, ali objektivno u grupi sigurno igraju dvije slabije reprezentacije od nje i zato može da se nada prolasku u drugu fazu. Slijedi meč sa Francuskom (30. avgusta), pa sa Belgijom dan kasnije, dok potom 2. i 4. septembra imaju duele sa Islandom i Izraelom.

Pogledajte

01:06
Luka Dončić tuča na Eurobasketu
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Peter Vilfan Slovenija košarka Eurobasket 2025 Luka Dončić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC