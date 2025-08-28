logo
Džordan Lojd i Mateuš Ponitka razbili Sloveniju: Ni Dončić im nije mogao nije mogao ništa

Džordan Lojd i Mateuš Ponitka razbili Sloveniju: Ni Dončić im nije mogao nije mogao ništa

Bivši košarkaši Crvene zvezde i Partizana Džordan Lojd i Mateuš Ponitka razbili su Sloveniju na Eurobasketu.

Poljska savladala Sloveniju na Eurobasketu Izvor: Mateusz Birecki/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selekcija Poljske predvođena selektorom Igorem Miličićem uspjela je da savlada Sloveniju 105:95 i tako sjajno krene u takmičenje na Eurobasketu. Ni 34 poena, 9 asistencija i 4 skoka Luke Dončića nije bilo dovoljno.

Bio je lider Slovenije nervozan, prigovarao je sudijama, a upao je i u veliku gurku sa Olejničakom, ali na kraju nije mogao ništa. Pomogao mu je Edo Murić sa 17 poena, Gregor Hrovat je imao 15, ali nije to bilo dovoljno.

Ponitka i Lojd blistali

Domaćin Poljska je imala dva sjajna igrača na terenu i to je bilo dovoljno da se eliminiše sjajni Dončić. Nekadašnji bek Crvene zvezde Džordan Lojd dao je 32 poena, pogodio je sedam od osam trojki i nije mu bilo ravnog u timi.

Pridružio mu se nekadašnji krini igrač Partizana i kapiten tima Mateuš Ponitka sa 23 poena i 7 asistencija, a Pluta je dodao 15. Olek Balcervoski koga takođe znamo iz ABA lige je dao 11 poena uz 6 poena.

U narednom kolu za dva dana Poljska igra sa Izraelom,a Slovenci će imati još teži ispit protiv selekcije Francuske.

