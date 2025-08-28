Vasilije Micić pričao je sa srpskim novinarima pred utakmicu sa Portugalom i imao je emotivno izlaganje. Sjetio se i reči Saše Obradovića. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: Printscreen/MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija ima duplu pripremu za mečeve na Eurobasketu. Za manje od 24 sata odigraće dvije utakmice, prvo protiv Portugala u petak (20.15 po našem vremenu, 21.15 lokalno), pa dan kasnije sa Letonijom (17h po našem, 18 po lokalnom). Pred meč sa Portugalcima sa srpskim medijima razgovarao je Vasilije Micić.

"Iskreno, mislim da nam je raspored dobar od početka, imamo vremena i utakmice da se dobro dočekamo. Kao što znate, uzastopne su utakmice, to je nešto što se dešava više u NBA. Ali, imamo dosta veliki fond igrača i priliku da svi daju doprinos", počeo je Micić.

Vidi opis "U NBA je bilo nonšalantno, nisam igrao šest mjeseci": Vasa otvorio dušu, sjetio se i Obradovićevih riječi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 13 13 / 13

Spomenuo je i povredu zbog koje je bio neizvjestan za dolazak u Rigu. Čekalo se do posljednjeg trenutka. Da li je na 100 odsto spremnosti?

"To na 100 odsto... Trudim se uvijek da budem bolje. Dobro sam, Bogu hvala, najvažnije je da je sve zacijelilo, trudim se da uradim sve što mogu. Igračka kondicija je totalno zasebna kategorija i to je nešto na čemu moraš da radiš, na drugom segmentu."

Nonšalantno u NBA i citat Obradovića

Pogledajte 02:06 Vasilije Micić izjava pred Portugal Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Svestan je i Vasa da mu fale "mečevi u nogama", da nije isto trenirati i igrati. Posebno pošto u NBA ligi nije dobio toliko šanse da igra.

"Meni je nedostajao takmičarski naboj. U NBA gdje sam bio, više sam igrao za Razvojni tim, bilo je sve nonšalantno. Svaka utakmica i na pripremama je bila kao na život i smrt. Kada vidiš pristup svih igrača, meni to znači, daje mi dodatni stiimulans da izgaram u svakom trenutku. Šest mjeseci nisam igrao utakmicu, to je nevjerovatno, ali je tako. Sada se svakoj radujem."

Za kraj je upitan i da li zbog toga što ga svi gledaju i čekaju ima neki dodatni pritisak.

"Nema dodatnog pritiska, što kaže Saša Obradović, rođeni smo pod pritiskom", zaključio je Vasa emotivno izlaganje.