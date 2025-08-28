"Pobjedu smo očekivali, ali ovo nije maksimum": Dobrić poslije +34 najavio još jaču Srbiju na Eurobasketu

Ognjen Dobrić smatra da Srbija još nije pokazala maksimum na Eurobasketu i da tek dižemo formu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO

Srbija je savladala Estoniju na startu Eurobasketa, a na treningu u danu pauze za naš nacionalni tim oglasio se Ognjen Dobrić. Defanzivni specijalac u timu Svetislava Pešića istakao je da je ova pobjeda bila očekivana i da sada slijedi težak period za "orlove".

Čeka nas prvo meč sa Portugalom u petak, pa duel sa Letonijom u subotu. Za oba meča morao je da se spremi naš tim u danu kada je bilo odmora.

"Pobjedu protiv Estonije smo očekivali. Znamo naše kvalitete i pobjeda se nije dovodila u pitanje. Htjeli smo da probamo da tu utakmicu iskoristimo da napredujemo i da se spremamo za ostale utakmice. Večeras smo morali da odradimo za naredna dva protivnika jer imamo i Portugal i Letoniju u dva dana i morali smo da se spremamo za obje utakmice. Izuzetno su teški mečevi.

Portugal igra jako dobro, sa mnogo energije. Predvođeni centrom kao glavnim igračem. Opet znamo naše kvalitete i iz utakmice u utakmicu možemo da napredujemo. Mislim da još nismo pokazali maksimum i da ova ekipa može još bolje da odigra. Nadam se da će naša igra rasti tokom takmičenja", rekao je Ognjen Dobrić okupljenim novinarima.

Moraju da se dijele minuti

Pogledajte 02:17 Ognjen Dobrić izjava pred Portugal Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pomenuli su novinari na ovom treningu da je bilo velikog dijeljenja minuta protiv Estonije. Takav je raspored i mora tako, objasnio je Ognjen Dobrić.

"Mora tako, takvo je takmičenje. Devet utakmica moramo da odigramo za dvije nedjelje i mora da se raspoređuje minutaža, pogotovo kod momaka koji će izneti ključne utakmice u toj drugoj fazi. Moramo da ostanemo zdravi što je najbitnije u takmičenjima ovog tipa. Mnogo utakmica mnogo je sve naporno. Tijela moraju da budu spremna isto koliko i glave. Kao što smo pokazali u prvoj utakmici, kao što je trener podijelio minutažu sve je funkcionisalo kako treba. Svaki igrač koji je ušao dao je svoj doprinos, dobro su odigrali svi, nadam se da ćemo tako nastaviti i sutra i protiv Letonije. Mnogo ima još utamice, da se fokusiramo prvo na ove dvije", završio je Dobrić.