Svetislav Pešić je u sjajnom raspoloženju proslavio 76. rođendan, a posebnu "koreografiju" za proslavu su imali Bogdan, Vanja, Ognjen i Marko.

Izvor: Instagram/kssrbije/Printscreen

"Danas nam je divan dan našem Kariju rođendan, živeo, živeo i srećan nam bio", orilo se u Rigi u četvrtak kada je selektor Srbije Svetislav Pešić proslavio 76. rođendan. Igrači su u sjajnom raspoloženju poslije pobjede nad Estonijom na sjajan način čestitali svom selektoru.

"Kouč srećan rođendan, sve najbolje", rekli su kapiten Bogdan Bogdanović, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić i Marko Gudurić uz imitaciju. Imtiirali su čuveno Karijevo zagrijavanje koje je postalo "mim" na internetu i koje svi pamte. Pogledajte:

"Kouč srećan rođendan želim vam sve najbolje i da još dugo, dugo zajedno ostvarujemo uspjehe", čulo se kako govori Aleksa Avramović, a onda je došla torta uz široki Pešićev osmijeh. Tim menadžer Neša Ilić je iznio tortu na kojoj je bila košarkaška lopta, dres Srbije i natpis: "Dragi selektore srećan rođendan".

"Radujem se ovom rođendanu! Hajde, slikaj", rekao je nasmijani Svetislav Pešić koji se prvi nasmijao na šalu svojih igrača i očigledno sjajno proslavio 76. rođendan.

Svetislav Pešić čeka šlag na svojoj torti

Vidi opis "Orlovi" čestitali rođendan Pešiću! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Da ne ulazimo sada u ogromne klupske uspjehe, Svetislav Pešić na ovom Eurobasketu juri devetu medlaju sa reprezentacijama. Prvo je sa kadetima Jugoslavije bio zlatni na Eurobasketu u Bugarskoj 1985. godine. Godinu dana kasnije je sa juniorima u Austriju bio zlatni, a na Mundobasketu za igrače do 19 godina 1987. godine je uzeo zlato.

Prvu seniorsku medalju uzeo je 1993. godine sa Njemačkom na Eurobasketu, a onda je 2001. i 2002. uzeo dva kultna zlata na Eurobasketu. Vratio se, a onda je 2023. bio srebrni na Mundobasketu, a prošle godine je uzeo bronzu u Parizu na Olimpijskim igrama.

Pogledajte 15:41 Svetislav Pešić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!