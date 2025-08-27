logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Prije svega, imam jedan zahtjev od vas": Svetislav Pešić konferenciju počeo molbom za voditelja u sali

"Prije svega, imam jedan zahtjev od vas": Svetislav Pešić konferenciju počeo molbom za voditelja u sali

0

Selektor Srbije uoči konferencije za novinare imao molbu za voditelja, predstavnika medijskog tima FIBA u Rigi.

Svetislav Pešić izjave nakon Estonije Izvor: Youtube/FIBA Media

Selektor Srbije Svetislav Pešić ubrzavao je konferenciju za novinare poslije rutinske pobjede svog tima protiv Estonije na otvaranju Eurobasketa. Pojavivši se na konferenciji za novinare, imao je zahtjev od učtivog voditelja konferencije, tražeći od njega da sve počne i bude završeno brže.

"Prije svega imam samo jedan zahtjev od vas, sada je 11.20 časova, molim vas da poštujete naše vrijeme. Ne možemo da ostanemo ovdje sat poslije utakmice da bismo čekali konferenciju za novinare. Spreman sam na sve, ali sada je 11", rekao je on voditelju, pa su započeli kratki dijalog.

  • "OK, shvatio sam taj zahtjev".
  • "Da li ste me shvatili?"
  • "Želite da završimo ranije i da budu kraće konferencije, jasno".

Konferencija je potom bila održana prema planu, a Pešić je rado pristao da ocijeni utakmicu, objasnivši da je "zato i tu".

"Da ne potcijenimo, ni precijenimo ovu pobjedu"

"Prije svega, počeli smo Eurobasket pobjedom, ali ne želimo da je precijenimo, kao ni da je potcijenimo", kazao je Pešić, kao da propituje Vanju Marinkovića.

"Važno nam je ovo bilo kao i uvijek, cilj nam je bio pobjeda, ali samo trijumf nije bio dovoljan, hoćemo više i više više. Gledaćemo kako da nalazimo rješenja tokom mečeva i kako da stvorimo igračima šanse da poprave svoju individualnu formu. Večeras su stav, koncentracija i odbrana bili takvi da smo svi srećni", kazao je Pešić.

Reprezentacija Srbije u četvrtak će imati dan za odmor, a u petak će ponovo u 20.15 časova igrati na Eurobasketu protiv Portugala.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 orlovi Svetislav Pešić Estonija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC