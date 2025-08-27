"Prije svega, imam jedan zahtjev od vas": Svetislav Pešić konferenciju počeo molbom za voditelja u sali

Selektor Srbije uoči konferencije za novinare imao molbu za voditelja, predstavnika medijskog tima FIBA u Rigi.

Izvor: Youtube/FIBA Media

Selektor Srbije Svetislav Pešić ubrzavao je konferenciju za novinare poslije rutinske pobjede svog tima protiv Estonije na otvaranju Eurobasketa. Pojavivši se na konferenciji za novinare, imao je zahtjev od učtivog voditelja konferencije, tražeći od njega da sve počne i bude završeno brže.

"Prije svega imam samo jedan zahtjev od vas, sada je 11.20 časova, molim vas da poštujete naše vrijeme. Ne možemo da ostanemo ovdje sat poslije utakmice da bismo čekali konferenciju za novinare. Spreman sam na sve, ali sada je 11", rekao je on voditelju, pa su započeli kratki dijalog.

"OK, shvatio sam taj zahtjev".

"Da li ste me shvatili?"

"Želite da završimo ranije i da budu kraće konferencije, jasno".

Konferencija je potom bila održana prema planu, a Pešić je rado pristao da ocijeni utakmicu, objasnivši da je "zato i tu".

"Da ne potcijenimo, ni precijenimo ovu pobjedu"

"Prije svega, počeli smo Eurobasket pobjedom, ali ne želimo da je precijenimo, kao ni da je potcijenimo", kazao je Pešić, kao da propituje Vanju Marinkovića.

"Važno nam je ovo bilo kao i uvijek, cilj nam je bio pobjeda, ali samo trijumf nije bio dovoljan, hoćemo više i više više. Gledaćemo kako da nalazimo rješenja tokom mečeva i kako da stvorimo igračima šanse da poprave svoju individualnu formu. Večeras su stav, koncentracija i odbrana bili takvi da smo svi srećni", kazao je Pešić.

Reprezentacija Srbije u četvrtak će imati dan za odmor, a u petak će ponovo u 20.15 časova igrati na Eurobasketu protiv Portugala.