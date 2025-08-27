"Jokiću, da li se šališ?": NBA liga se hitno oglasila, ni tamo ne vjeruju šta je Nikola uradio

Nevjerovatan potez Nikole Jokića ostavio je cijeli svijet bez daha.

Ni Amerikanci ne mogu da vjeruju u spektakularni potez Nikole Jokića na Eurobasketu. Na početku meča protiv Estonije, najbolji igrač svijeta je dodavanjem iza leđa, preko glave, preko čitave odbrane protivnika, našao Aleksu Avramovića.

Šteta je što to dodavanje nije postalo asistencija zbog Aleksinog promašaja, ali to nije moglo da umanji veličinu Jokićeve magije.

Bio je to tako atraktivan potez da je i NBA liga podijelila na svojim društvenim mrežama Jokićev potez, uz komentar: "Nikola, da li se šališ?"

NIKOLA JOKIĆ ARE YOU JOKING



Just minutes into Serbia's Eurobasket opener!pic.twitter.com/e52CsT94e6 — NBA (@NBA)August 27, 2025

Srbija je očekivano deklasirala Estoniju, rezultatom 98:64 i trijumfalno "otvorila" Eurobasket, na kojem će u petak igrati protiv Portugala. Naravno, Nikola Jokić bio je u prvom planu i završio je meč sa 11 poena, 10 skokova i sedam asistencija za 23 minuta u igri, bez previše "forsiranja".

