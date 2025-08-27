"Bože pravde, pjesme o Kosovu i Stoja": Navijači Srbije napravili šou na Eurobasketu

Pred meč Srbije i Estonije navijači su napravili spektakl i pjevali ulicama Rige. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Srbija igra protiv Estonije, biće to prvi meč za četu Svetislava Pešića na Eurobasketu, a navijači su se postarali da to upriliče. Okupili su se u jednom lokalu koji se nalazi na oko 800 metara od dvorane i tamo su pjevali, igrali i napravili pravi šou uoči početka utakmice.

Krenulo je sa narodnim pjesmama, čuo se dobro poznati hit pjevačice Stoje "Nešto mi govori", onda se prešlo i na nešto noviju muziku, uglavnom neke rep pjesme, pa su onda krenule pjesme o Kosovu. Odjekivalo je Rigom "Oj Kosovo, Kosovo" i to na svega 400-500 metara od stadiona fudbalera Rige koji su igrali meč Konferencijske lige u tim momentima protiv Sparte iz Praga.

Onda je došao red da se krene ka dvorani i da se završavaju pripreme za početak meča. Zajedničko okupljanje, srpske zastave na vrhu kolone i korteo ka dvorani. Dovoljno da privuče pažnju svih prolaznika...

Navijači Srbije u Rigi pred meč sa Estonijom

Himna i prepucavanje sa Estoncima i Letoncima

Po kretanju iz kafića krenulo je sa navijačkom himnom "Igraj i pobijedi", a ljudi koji su šetali u blizini, odmah su primijetili dresove, šalove, kako su se približavali hali, tako je postajalo sve "vrelije".

Navijači Srbije pevaju himnu Bože pravde u Rigi

Krenula je himna "Bože pravde", pa ponovo "Oj Kosovo, Kosovo" i onda su se na istom mjestu susreli navijači Srbije i Estonije. Sa desne strane ulice Srbi, sa druge Estonci. Bio je to početak navijačkog prepucavanja. Čulo se "Srbija, Srbija", Esti, Esti", a onda je na oko 100 metara od dvorane došlo do "slivanja" u jednu kolonu. Zajedno navijači Srbije i Estonije. Onda su se tu pridružili navijači Letonije, poslije teškog poraza od Turske i podržavali su Estonce, pjevali su sa njima "Esti Esti". Možda su u tim momentima bili malo glasniji, ali ne zadugo. Ubrzo su Srbi uzvratili, a onda su se svi zajedno izgrlili i pozdravili. Navijačko prepucavanje, bez incidenata.

Navijačko prepucavanje Srbije i Estonije

