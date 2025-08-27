logo
Prešao 1.900 kilometara biciklom da bi podržao Srbiju: "Bio sam taličan za mnoge medalje, probaću i sad"

Prešao 1.900 kilometara biciklom da bi podržao Srbiju: "Bio sam taličan za mnoge medalje, probaću i sad"

0

Jedan od navijača reprezentacija Srbije u Rigu je stigao biciklom kako bi bodrio izabranike Svetislava Pešića.

Navijač Srbije u Rigu stigao biciklom Izvor: MN PRESS, MONDO/Nemanja Stanojčić

Reprezentacija Srbije započinje takmičenje na Evropskom prvenstvu, a u Rigi će imati veliki broj navijača. Zoran Zivlak (65) ne samo da voli sport, već se trudi da "orlove" isprati i na svim takmičenjima. Tako je stigao u Rigu i to ni manje, ni više, već biciklom. Prešao je 1.900 kilometara i ističe da se nada zlatu.

Veliki broj sprskih navijača nalazi se u Letoniji, konkretno u Rigi gdje bodre izabranike Svetislava Pešića. Jedan od njih stigao je i biciklom, a na pitanje da li je moguće da je toliki put prešao takvim prevoznim sredstvom, navijač je odgovorio: "Zašto je to nemoguće? "Kapilo" (marka bicikle) i ja već 17 godina putujemo po svijetu i obično idemo na velika sportska takmičenja - od Olimpijskih igara u Pekingu, pa evo i do ovog malog izleta do Rige 1.900 kilometara za 18 dana."

"Električni bicikl, po prvi put, moram da pohvalim svoj bicikl. Bio sam taličan za mnoge medalje - počevši od naših plivača koji su bili pokradeni u čuvenoj trci u Pekingu, do zlatnih medalja nadam se da će biti zlato ovog puta. Jedino nas fudbaleri nikad ne obraduju, nisam im donosio sreću", ispričao je Zoran koji je na put krenuo iz Novog Sada.

Kad je krenuo put Rige, Zorana je ispratila tropska vrućina, a onda tokom puta sačekalo i hladno vrijeme. "Ovo je bilo malo pedalanje, ispratila me je ona toplota naša s početka avgusta od plus 40, da bih poslije prelaskom preko Niskih Tatri stigao u hladno vrijeme, bilo je i kišovito i neprijatno posljednja tri dana pri Baltiku."

Pogledajte

02:24
Navijač Srbije Zoran Zivlak biciklom došao u Rigu na Eurobasket
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Kad je bio upitan da se prisjeti gdje je sve putovao, opisao je: "U sjećanju su mu najviše tropski predjeli, putujući za Tokio 2019/20, kovid me je zaustavio u Laosu gdje sam proveo godinu i po dana. Toliko o klimama i ljudima", završio je Zoran koji je najavio povratak za Srbiju 15. septembra, odmah po završetku Eurobasketa.

