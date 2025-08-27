logo
"Jokić je najbolji na svijetu, ali uvijek sam spreman": Nikolu čeka portugalska zvijer od 213 cm i 112 kilograma

Autori Nemanja Stanojčić Autori Jelena Bijeljić
0

Nemijas Keta dominirao na premijeri na Eurobasketu i spreman je za meč sa Srbijom.

Nemijas Keta o duelu sa Srbijom Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO

Prvi dan Eurobasketa i odmah senzacija. Košarkaška reprezentacija Portugala savladala je Češku na "pogon" NBA asa Nemijasa Kete koji je zabilježio dabl-dabl od 23 poena i 18 skova i tako poslao poruku Srbiji koja im je naredni rival. Nije štedio riječi na račun Nikola Jokića za koga kaže da je za njega najbolji igrač na planeti.

Portugal nema košarkašku tradiciju i čeka na pobedu na Eurobasketu od davne 2007. godine, dok je 2011. godine doživio sva četiri poraza u grupi.

"Dobar je osjećaj, radili smo cijelo ljeto kako bi dostigli najbolji nivo, imali smo nekoliko povreda tokom ljeta, ali smo ovdje. Uzbuđeni smo zbog prilike koju imamo i srećni smo zbog prve pobjede. Srećan sam zbog šanse koju imamo sada. Srećni smo zbog ove pobjede, ali nismo se zadovoljili njom, želimo da nastavimo dalje", rekao je Keta poslije pobjede nad Česima.

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Iako je prva zvijezda tima, ne želi da umanjuje ulogu saigrača i ističe da njegov učinak ne bi bio takav da ostatak ekipe nije odradio svoj dio posla kako je trebalo. Iako su stigli na šampionat kao autsajderi, dodatna doza samopouzdanja im ne treba.

"Pobjeda nam ne daje mnogo više samopouzdanja, ovo je prvi Eurobasket za sve momke, ne razmišljamno o ovoj pobjedi kao da je to najbolja stvar na svijetu, želimo da nastavimo ovim putem i imamo dosta posla ispred nas", jasan je član Boston Seltiksa.

"Jokić je najbolji igrač na svijetu"

Pogledajte

05:01
Nimeas Kveta izjava pred Srbiju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Keta je upitan o narednom rivalu, selekciji Srbije koja je predvođena trostrukim MVP-jem NBA lige Nikolom Jokićem. Okršaj ove dvije reprezentacije na programu je u petak od 20.15.

"Nismo pretjerano zabrinuti oko bilo kog meča, on je najbolji igrač na svijetu, to je moje mišljenje, moramo biti spremni. Kao što sam rekao, kada igramo protiv momaka poput njega, moramo biti spremni, ovdje nema lakih protivnika, moramo da igramo kao da nam život zavisi od toga i da igramo našu košarku", kaže Keta.

Da li su potrebne posebne pripreme za Nikolu Jokića?

"Ne, uvijek sam spreman za bilo koji meč, bez obzira ko se nalazi sa druge strane, očigledno je jedan od najboljih igrača na svijetu kao što sam rekao, treba samo da igramo svoju igru", rekao je Portugalac.

Između ostalog upitan je o ambicijama u narednoj sezoni, ali Keta je fokusiran na izazove sa nacionalnim timom, pa je između opcija da donese pobjedu zemlji koju predstavlja ili NBA pobjede izabrao Portugal.

Tagovi

košarka Portugal Eurobasket 2025

